Matthijs de Ligt traint weer volop mee met het Nederlands elftal

Woensdag, 9 juni 2021 om 12:15 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:02

Het herstel van Matthijs de Ligt lijkt voorspoedig te verlopen. De van een liesblessure herstellende verdediger sloot dinsdag weer aan bij de selectie van Frank de Boer en een dag later doet hij alweer volop mee met de training van Oranje, zo blijkt uit beelden van de oefensessie van woensdagochtend. De Ligt moest vanwege de kwetsuur het oefenduel met Georgië (3-0 winst) van zondag laten schieten.

Op de beelden is te zien dat De Ligt zonder zichtbare problemen meedoet tijdens een partijvorm op de training van het Nederlands elftal, dat na het wegvallen van Donny van de Beek nog uit 25 spelers bestaat op weg naar het EK. Hij trainde in het tweede gedeelte van de oefensessie overigens wel apart van de groep. De Juventus-verdediger heeft nog vier dagen om weer geheel fit te geraken. Oranje begint zondag aan het EK met de wedstrijd tegen Oekraïne in de Johan Cruijff ArenA. De aftrap in Amsterdam is om 21.00 uur.

Matthijs de Ligt traint weer mee met de 25-koppige selectie???? pic.twitter.com/1fgciIhEJ8 — ESPN NL (@ESPNnl) June 9, 2021

De Ligt haakte zaterdag af op de groepstraining met ogenschijnlijke liesklachten. Maandag trainde hij individueel samen met Van de Beek, die dus definitief is afgehaakt voor het Europees kampioenschap. De Ligt sloot dinsdag aan het begin van de training weer aan bij de groep. Hij deed minstens een kwartier mee. Omdat de rest van de training besloten was, is niet duidelijk of de verdediger van Juventus ook daarna bij de selectie bleef.

Deel 2 van de training werkt De Ligt apart van de groep #Oranje #EURO2020 pic.twitter.com/SW8APiUr8w — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) June 9, 2021