De Roon countert: ‘Eerst was het Pröpper, toen Donny, Davy, Gravenberch’

Woensdag, 9 juni 2021 om 12:05 • Chris Meijer • Laatste update: 12:08

Marten de Roon maakt zich zelf niet heel druk over de kritiek op zijn functioneren in het Nederlands elftal. De dertigjarige middenvelder vindt het daarentegen wel vervelend dat zijn naasten geconfronteerd worden met de discussie. “Ik ben zelf vrij stoïcijns: ik weet wat mijn taak is en wat ik moet doen. Het zal niet altijd sprankelend en geweldig zijn, ik zal ook weleens mindere wedstrijden spelen. Maar ik denk dat ik af en toe mijn waarde wel heb laten zien”, geeft De Roon woensdagochtend tijdens een persmoment van Oranje te kennen.

“Eerst was het Pröpper, toen Donny (van de Beek, red.), Davy (Klaassen, red.), Gravenberch. Ik ben de eerste om toe te geven dat het allemaal goede spelers zijn, die zouden op mijn plek kunnen spelen. Maar ik denk dat het niet voor niets is dat ik altijd ben blijven spelen of erbij ben gebleven”, zegt De Roon over de discussie rond zijn positie. “Dan moet je ergens iets goed doen. Ik denk niet dat ze me op mijn leuke karakter of uiterlijk selecteren, maar uiteindelijk toch op wat je betekent voor de ploeg.”

“Dat de discussie er is, vind ik niet zo erg. Het is logisch, die andere jongens hebben kwaliteiten. Maar goed, ik denk dat ik soms ook wel mag zeggen wat ik van mezelf vind. Misschien moet ik wel meer voor mezelf opkomen, misschien ben ik te lief geweest. Vandaar dat ik zeg: prima als de discussie er is, maar soms is het vervelend voor de mensen om me heen”, gaat De Roon verder. Hij is naar eigen zeggen zelf wel gewend aan de vraagtekens rond zijn persoon. “Volgens mij is het sinds het moment dat ik erbij ben gekomen een kwestie geweest. Ik voel me ontzettend gewaardeerd door mijn medespelers en de staf, dat is waar ik me aan vasthoud.”

“Ik lees niet teveel media, want ik weet dat het toch altijd meningen zijn. Het raakt mij niet zozeer, ik vind het eerder erg dat mijn geliefden zich daaraan storen. Dat die daar iets van mee krijgen”, aldus De Roon. Ook na de laatste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK tegen Georgië was er veel kritiek op het spel van de middenvelder. Verschillende analisten pleitten ervoor om De Roon te vervangen in het basiselftal van Oranje.

“Ik heb de eerste helft teruggezien en ik had een periode van vijf minuten waarin ik vier hele slordige passes gaf. Twee over de zijlijn, eentje terug naar De Vrij. Er zijn ook twee balheroveringen bij, die ik direct vooruit probeer in te spelen”, zo analyseert De Roon zijn optreden tegen Georgië. “Het is altijd iets om te zeggen: ‘Ja, dertien keer balverlies’. Ik weet zelf de ballen die ik beter moet spelen, maar over de gehele wedstrijd vond ik het niet zo spannend en slecht. Dat de media het uitvergroot en daar een vergrootglas op legt, vind ik prima. Dat maakt niet zo heel veel uit.”