Drie clubs ‘semi-concreet’ voor Danjuma: CL of opvolging van landgenoot

Woensdag, 9 juni 2021 om 11:32 • Chris Meijer • Laatste update: 12:13

Arnaut Danjuma Groeneveld wordt begeerd door Leicester City, VfL Wolfsburg en Olympique Lyon, zo weet Voetbalzone. De drie clubs zijn momenteel ‘semi-concreet’ in de markt voor de 24-jarige vleugelaanvaller van Bournemouth. Bij Olympique Lyon geldt Danjuma als mogelijke opvolger voor Memphis Depay, wiens contract bij de Franse club afloopt.

Mocht Danjuma de overstap naar Olympique Lyon - waar Peter Bosz vanaf komend seizoen aan het roer staat - maken, gaat hij volgend seizoen in de Europa League spelen. Er bestaat ook een mogelijkheid dat de aanvaller volgend seizoen direct in de groepsfase van de Champions League kan spelen. VfL Wolfsburg plaatste zich als nummer vier van de Bundesliga direct voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Bij die Wölfe kan Danjuma bovendien te maken krijgen met een Nederlandse trainer, daar Mark van Bommel recent werd aangesteld als de opvolger van Oliver Glasner.

Ondanks dat de afgelopen tijd de nodige Nederlandse spelers - onder wie Mohamed Ihattaren en Steven Berghuis - door de komst van Van Bommel gelinkt worden aan een overstap naar VfL Wolfsburg, heeft de belangstelling voor Danjuma voorlopig nog niets te maken met de komst van de voormalig trainer van PSV. Ook bij Leicester City kan de tweevoudig international van Oranje mogelijk Europees voetbal gaan spelen, want the Foxes plaatsten zich als nummer vijf van de Premier League voor de Europa League.

Bij Leicester City zou Danjuma eventueel de opvolger moeten worden van Demarai Gray, die in januari naar Bayer Leverkusen vertrok. Eerder werden in de Engelse media ook Southampton en West Ham United genoemd als gegadigden. Danjuma maakte afgelopen seizoen veel indruk bij Bournemouth in de Championship, met 17 doelpunten en 8 assists in 37 competitiewedstrijden als eindresultaat. De vleugelaanvaller was in beide duels met de latere promovendus Brentford in de halve finale van de play-offs om promotie trefzeker. Het was desondanks niet voldoende om Bournemouth naar de finale op Wembley te loodsen.

Ajax was in januari nog in de markt voor Danjuma, zo gaf hij recent toe in gesprek met Voetbalzone. “Er is wel hier en daar contact geweest, maar daar is verder niks mee gebeurd. Ik wilde niet halverwege het seizoen vertrekken”, zei Danjuma, die door Bournemouth in 2019 voor ruim zestien miljoen euro werd overgenomen van Club Brugge, in het verleden voor TOP Oss, PSV en NEC speelde en nu bij the Cherries nog vastligt tot medio 2024.

“Ik ben heel ambitieus ingesteld en ik wil in mijn carrière zoveel mogelijk bereiken. De Championship is een goed platform om je te laten gelden en ik ben bezig aan een goed seizoen. Ik weet ook wel dat er interesse zal zijn en bepaalde clubs komen waaraan ik gelinkt word. Natuurlijk hoop ik in één van de vijf topcompetities van de wereld te kunnen spelen volgend seizoen”, gaf Danjuma vorige maand te kennen.