Blind countert snel: ‘Dat is een item dat jullie zo groot maken’

Woensdag, 9 juni 2021 om 11:17 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:56

Op de persconferentie van woensdagochtend krijgt Daley Blind de vraag voorgelegd of hij zich prettig voelt in het 5-3-2-systeem dat door bondscoach Frank de Boer wordt gebruikt bij het Nederlands elftal. Er is van de buitenwacht veel kritiek op het systeem van Oranje, maar voor Blind zijn er vooralsnog geen problemen. De multifunctionele verdediger kijkt daarnaast terug op vorige deelnames aan grote toernooien, zoals het WK in 2014. De 5-1 overwinning op Spanje zal hij nooit meer vergeten.

"Bij Ajax spelen we een heel ander systeem. Dus of het echt op mijn lijf geschreven is dat wil ik niet zeggen", zo laat Blind weten op de persbijeenkomst in Zeist. "Ik kan op verschillende posities goed uit de voeten en ik denk dat ik mij daar goed kan aanpassen. Het is voor mij geen probleem." Blind krijgt vervolgens van een journalist te horen dat hij op snelheid nog weleens in de problemen komt, waarop een duidelijk antwoord volgt. "Dat is een item dat jullie zo groot maken. Als er iets over Daley Blind wordt gezegd dan is het dit en dit is goed en laten we maar benoemen dat snelheid zijn mindere punt is. Ik hecht daar helemaal geen waarde aan. Er zijn heel weinig tegenstanders die mij één op één geklopt hebben op snelheid. Ik ben daar minder mee bezig, als je goed opgesteld staat kom je minder in de problemen", aldus de zelfverzekerde Blind.

De verdediger trekt vervolgens de vergelijking met het WK van 2014, toen Oranje voor het laatst op een eindronde actief was. Op 13 juni is het precies zeven jaar na de historische 5-1 zege op Spanje. "Die wedstrijd heeft mijn leven misschien wel veranderd", blikt Blind terug. "Die bal (de pass op de 1-1 van Robin van Persie, red.), die wedstrijd, dat zal altijd een speciaal moment blijven voor mijzelf. Het is ook bijzonder om te weten dat op bijna elk eindtoernooi zulke beelden wel terugkomen. Dat is speciaal en leuk. Het komt vaak voorbij en daar geniet je dan even van, en daarna gaan we weer verder tot de orde van de dag", aldus de nuchtere Oranje-international.

Blind komt vervolgens toch nog even terug op de ruime overwinning op de Spanjaarden. "Heel de wereld kijkt naar die wedstrijd. Je naam valt overal en de goal (van Van Persie, red.) wordt overal gezien. Ik denk dat ik in die wedstrijd een heel goede prestatie heb geleverd, wat ook misschien de interesse heeft aangewakkerd van bepaalde clubs. Waardoor ik een prachtige stap heb mogen maken naar Manchester United. Ik weet niet of het per se aan die wedstrijd heeft gelegen, maar zo'n wedstrijd op het WK heeft wél veel impact op je leven."