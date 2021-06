Danny Makkelie krijgt leiding over openingsduel tussen Turkije en Italië

De openingswedstrijd van het EK tussen Turkije en Italië staat onder leiding van Danny Makkelie, zo weet de UEFA woensdag te melden. Beide landen treffen elkaar vrijdag in het Stadio Olimpico. Hessel Steegstra en Jan de Vries zijn de assistenten van Makkelie, terwijl Kevin Blom als VAR zal fungeren. Stéphanie Frappart is de vierde official bij de openingswedstrijd. De aftrap in Rome is om 21.00 uur.

Naast Blom is ook Pol van Boekel aangesteld als VAR, net als de Duitsers Christian Gittelmann en Bastian Dankert. Voor Makkelie is het zijn debuut op een groot toernooi en de UEFA vertrouwt hem dus gelijk de openingswedstrijd toe. Voor Bjorn Kuipers is het zijn vijfde en tevens laatste grote toernooi. Het is nog niet bekend welke overige duels aan de Nederlandse scheidsrechters worden toegewezen op het EK.

Kuipers en Makkelie bevinden zich sinds deze week in Istanbul, de uitvalsbasis van alle scheidsrechters en assistent-scheidsrechters op het EK. De videoarbiters Blom en Van Boekel verblijven tijdens het EK in het Zwitserse Nyon, waar ook het hoofdkantoor van de UEFA is gevestigd. Vn daaruit doen de VAR-arbiters van achter de televisieschermen hun werk bij alle wedstrijden, net zoals in de Nederlandse competitie gebeurt vanuit het ‘replay center’ in Zeist.

De UEFA heeft achttien Europese scheidsrechters geselecteerd voor het EK. In het kader van een uitwisseling met de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL is de Argentijnse arbiter Fernando Rapallini toegevoegd aan het scheidsrechtersgilde. "We trainen samen, we analyseren de wedstrijden samen. We zitten bij elkaar om snel te kunnen schakelen en iedereen op één lijn te hebben. Uniformiteit in de arbitrage is heel belangrijk", zei Makkelie onlangs tegen het Algemeen Dagblad.