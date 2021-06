Ajax laat ‘mogelijke oplossing’ en ‘serieuze optie’ voor Valencia verdwijnen

Woensdag, 9 juni 2021 om 10:30 • Chris Meijer • Laatste update: 10:52

Valencia wil deze zomer koste wat het kost afscheid nemen van Jasper Cillessen, zo weet Marca te melden. De 32-jarige doelman drukt met een totaalbedrag van dertien miljoen euro (de afschrijving van zijn transfersom en zijn salaris) per jaar zwaar op de begroting van de nummer dertien van het afgelopen LaLiga-seizoen, die daarom bereid is om naar ieder aannemelijk bod te luisteren. In dat opzicht is er met Ajax een concrete optie weggevallen, daar de Amsterdammers voor volgend seizoen voorzien zijn op het gebied van de keepers.

De Spaanse sportkrant schrijft dat Ajax een ‘serieuze optie’ was voor Cillessen en dus ook als een ‘mogelijke oplossing’ gold voor Valencia. Los Che namen de zestigvoudig Oranje-international in de zomer van 2019 over van Barcelona in een ruildeal die ervoor zorgde dat Neto de omgekeerde weg bewandelde. De transfer kwam voor 35 miljoen euro in de boeken te staan, wat betekent dat er 8,75 miljoen euro per jaar op Cillessen wordt afgeschreven. Samen met zijn salaris kost Cillessen Valencia daardoor dertien miljoen euro per jaar.

Het is de reden dat Valencia graag afscheid wil nemen van Cillessen. Ieder bod dat deze zomer voor hem binnenkomt, zal worden overwogen. In dat opzicht is Ajax heel lang een optie geweest, maar de mogelijkheid voor een terugkeer bij de club waar hij tussen 2011 en 2016 onder contract stond is inmiddels verdwenen. Nog voor het openen van de transferwindow is al duidelijk dat Ajax deze zomer geen keeper gaat binnenhalen. Het ligt weliswaar voor de hand dat André Onana gaat worden verkocht, maar met de transfervrije komst van Remko Pasveer en de contractverlenging van Maarten Stekelenburg is hier reeds op ingespeeld.

Het zal Valencia wat dat betreft nog extra pijn doen dat Jasper Cillessen vanwege een coronabesmetting niet op het EK zal spelen. Het toernooi was een extra mogelijkheid geweest voor de doelman om zich in de kijker te spelen, maar bondscoach Frank de Boer besloot geen risico te nemen met zijn beschikbaarheid en fitheid en gaf zijn plaats in de EK-selectie aan AZ-keeper Marco Bizot. Cillessen heeft bij Valencia voorlopig nog een contract tot medio 2023 en stond voorlopig in veertig officiële wedstrijden voor de Spaanse club onder de lat.