Concept competitieprogramma Eredivisie en KKD bekend

Woensdag, 9 juni 2021 om 08:30 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:52

Het Eredivisie-seizoen 2021/22 begint op vrijdag 13 augustus in Deventer waar promovendus Go Ahead Eagles het opneemt tegen sc Heerenveen. De KNVB heeft woensdagmorgen het conceptprogramma van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bekendgemaakt. In het kader van het 65-jarig bestaan van de Eredivisie staan in de eerste speelronde de wedstrijden Willem II - Feyenoord en FC Utrecht - Sparta Rotterdam op de rol. Deze wedstrijden werden in 1956, tijdens de eerste speelronde ooit in de Eredivisie, ook afgewerkt.

Landskampioen en bekerwinnaar Ajax trapt het Eredivisie-seizoen af in de Johan Cruijff ArenA tegen het gepromoveerde NEC. SC Cambuur keert terug op het hoogste niveau met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In speelronde 4 staat met AZ - PSV de eerste topper van het seizoen op het programma. De eerste Klassieker vindt plaats in speelronde 17, als Ajax in De Kuip op bezoek gaat bij Feyenoord.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Speelronde 1

13 augustus 20.00 uur: Go Ahead Eagles - sc Heerenveen

14 augustus 16.30 uur: RKC Waalwijk - AZ

14 augustus 18.45 uur: Heracles Almelo - PSV

14 augustus 20.00 uur: Fortuna Sittard - FC Twente

14 augustus 21.00 uur: Ajax - NEC

15 augustus 12.15 uur: SC Cambuur - FC Groningen

15 augustus 14.30 uur: PEC Zwolle - Vitesse

15 augustus 14.30 uur: FC Utrecht - Sparta Rotterdam

15 augustus 16.45 uur: Willem II - Feyenoord

Programma topwedstrijden Eredivisie:

11 september 20.00 uur: AZ - PSV

19 september 14.30 uur: PSV - Feyenoord

24 oktober 16.45 uur: Ajax - PSV

7 november 16.45 uur: Feyenoord - AZ

12 december 14.30 uur: Ajax - AZ

19 december 14.30 uur: Feyenoord - Ajax

23 januari 14.30 uur: PSV - Ajax

5 februari 20.00 uur: PSV - AZ

Speelronde 24: AZ - Feyenoord

Speelronde 27: Ajax - Feyenoord

Speelronde 32: AZ - Ajax

Speelronde 32: Feyenoord - PSV

Klik HIER voor het volledig concept competitieprogramma betaald voetbal 2021/22

Keuken Kampioen Divisie

De Keuken Kampioen Divisie gaat van start op vrijdag 6 augustus. Degradant ADO Den Haag speelt in de eerste speelronde in eigen huis tegen Jong Ajax, het eveneens afgedaalde FC Emmen gaat op bezoek bij Telstar, terwijl degradant nummer drie VVV-Venlo het thuis opneemt tegen NAC Breda.

Johan Cruijff Schaal

De 25ste editie van de Johan Cruijff Schaal staat op het programma voor zaterdag 7 augustus. Omdat Ajax vorig seizoen zowel de landstitel als de TOTO KNVB Beker veroverde, is PSV, de nummer twee van vorig seizoen, de tegenstander in dit duel. Als de Eindhovenaren echter vooraf in actie moeten komen in de voorronde van de Europa League, dan zal de wedstrijd worden verzet naar zondag 8 augustus.

Publiek in de stadions

Het kabinet is voornemens om per 1 juli bij grote evenementen weer publiek toe te staan op basis van volledige vaccinatie of een negatieve coronatest. Dit wordt momenteel nader uitgewerkt door de overheid en op korte termijn gepresenteerd. De betaald voetbalcompetities zullen in ieder geval van start gaan met beperkt publiek. Als de positieve ontwikkelingen van de coronapandemie doorzetten, kan zo snel mogelijk worden toegewerkt naar een optimale bezettingsgraad bij voorkeur weer zonder coronatesten en niet langer dan noodzakelijk.

Zaterdag 16.30 uur en zondag 20.00 uur

De pilot met Eredivisie-wedstrijden op zaterdag om 16.30 uur wordt verlengd. Dit is afgestemd met de Eredivisie CV en het Supporterscollectief Nederland. Op dagen dat om 16.30 uur geen Eredivisie-wedstrijd wordt gespeeld, zal een Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd worden ingepland. Wedstrijden op zondag om 20.00 uur vinden alleen plaats als Ajax, AZ, Feyenoord en PSV gedwongen allen op zondag staan ingedeeld of wanneer een deelnemer aan een van de Europese toernooien hiervoor een verzoek indient.

Wijzigingen in het speelschema

Rekening houdend met de prestaties van de deelnemers aan Europees voetbal (Ajax, AZ, Feyenoord, PSV, Vitesse) wordt na dinsdag 3 augustus gekeken of het competitieprogramma moet worden afgestemd op hun programma. Na 31 augustus worden de speelrondes tot de winterstop waar nodig in speeldag en/of aanvangstijd aangepast, na woensdag 22 december gebeurt dat voor de competitie vanaf speelronde 22 tot en met 32. Net als vorig seizoen wordt ook komend seizoen in het voorjaar geen dag en tijd gecommuniceerd tot bekend is of de deelnemers aan Europees voetbal na de winterstop nog in Europa actief zijn.

Het concept competitieprogramma is afgestemd met alle betaald voetbalclubs, de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, ESPN en de lokale autoriteiten en wordt later deze week definitief vastgesteld.