Neef van Quincy Promes spreekt: ‘Dat redde denk ik mijn leven’

Woensdag, 9 juni 2021 om 07:50 • Laatste update: 07:59

De neef van Quincy Promes heeft zich bijna een jaar na het steekincident op een familiefeest in Abcoude voor het eerst uitgesproken. De Telegraaf schrijft dat hij nog altijd bezig is met revalidatie, traumaverwerking en het zoeken naar een nieuw doel in zijn leven, omdat hij door de schade aan zijn knie zijn werkzaamheden voor zijn klusbedrijf niet meer kan uitvoeren. Traplopen, rennen, bukken en hurken kan hij niet meer nadat een messteek pezen en spierweefsel in zijn knie doorkliefde. De neef van Promes begrijpt niet waarom het zo lang duurt voordat justitie in actie komt en zijn advocaat Yehudi Moszkowicz suggereert dat dit te maken heeft met het komende EK.

“Ik ben tijdens het feest nog met Quincy op de foto geweest. Later sloeg de stemming om voor mij onduidelijke reden om en werd ik aangevallen toen het feest eigenlijk al was afgelopen”, vertelt Simon Erisko aan De Telegraaf. De krant heeft vanwege de privacy van het slachtoffer een gefingeerde naam gebruikt. “Plotseling zag ik mijn neef met een woeste blik in zijn ogen op me afstormen. Ik deinsde naar achteren en viel achterover. Dat redde denk ik mijn leven want anders was het mes niet in mijn knie maar in mijn bovenlichaam terechtgekomen. Ik voelde meteen mijn been warm worden van het bloed.”

“Ik trok me overeind aan iemand die naast me stond maar kon mijn been amper nog bewegen. Die persoon heeft me naar de auto begeleid en ging mee naar het ziekenhuis. Daar schrokken ze zich rot van de diepe steekwond. Artsen liepen af en aan en keken allemaal zeer bedenkelijk. Ik ging me steeds meer zorgen maken”, vervolgt Erisko. Zijn advocaat benadrukt dat er aanvankelijk nog geen sprake was van aangifte, omdat zijn cliënt het onderling met Promes wilde oplossen. Hij was trots op de carrière van Promes en wilde deze niet beschadigen, maar hij hoorde helemaal niets. “Geen telefoontje, geen berichtje, het bleef helemaal stil.”

Uiteindelijk deed de moeder van Promes via een advocaat een voorstel om de materiële kosten tot een bedrag van maximaal een paar duizend euro te vergoeden. Dat noemt Erisko een ‘lachertje’, ondanks dat het hem in zijn woorden niet om het geld te doen is. “Je kunt niet iemand neersteken en dan vervolgens gewoon lekker doorgaan met je leventje zonder de consequenties te aanvaarden”, zegt de neef van Promes. “Frank de Boer zei dat hij het sportieve oogpunt belangrijker achtte. Het is volgens mij niet aan hem daar een oordeel over te hebben. Eens komt de waarheid aan het licht en hoe zal de bondscoach dan op zijn beslissing terugkijken?”

Erisko vreest volgens zijn advocaat dat het Openbaar Ministerie een uitspraak in de zaak over het EK heen wil tillen, doordat ze het onderzoeksdossier niet te zien krijgen. “Als de aanklager daar inderdaad op uit is, spannen we een procedure aan. De zaak is klip en klaar. Iedere andere steekpartij van deze omvang was allang aan de rechter voorgelegd”, aldus Moszkowicz, die hoopt dat er middels een ‘artikel 12-procedure’ alsnog zo snel mogelijk een besluit genomen wordt over strafvervolging. Directeur Eric Gudde laat namens de KNVB aan De Telegraaf weten dat voor de voetbalbond geldt dat ‘iedereen onschuldig is tot het tegendeel is bewezen’. Hij benadrukt dat de KNVB niet heeft verzocht om een uitspraak over het EK heen te tillen.