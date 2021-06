Brazilië boekt dankzij Neymar eerste zege sinds 1985; Argentinië stelt teleur

Woensdag, 9 juni 2021 om 07:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 07:41

Brazilië is hard op weg om een toegangsbewijs voor het WK van 2022 in Qatar te bemachtigen. Het team van bondscoach Tite won dinsdagavond lokale tijd in en tegen Paraguay met 0-2. Dat betekende niet alleen de zesde overwinning in de kwalificatiefase van de CONMEBOL, na evenveel duels, maar ook pas de eerste overwinning van o Seleção op Paraguayaanse bodem sinds 1985 (!). Argentinië volgt op zes punten na een teleurstellend 2-2 gelijkspel in en tegen Colombia.

Paraguay - Brazilië 0-2

Alleen een vroege goal van Neymar zorgde in de eerste 45 minuten voor het klassenverschil in het Estadio Defensores del Chaco in Asunción. Na voorbereidend werk van Gabriel Jesus richting de linkerpaal werkte de vedette de bal van dichtbij tegen de touwen: 0-1. Paraguay en Brazilië waren verder volledig aan elkaar gewaagd. In de extra tijd dacht Richarlison op prachtige wijze de 0-2 te hebben gemaakt, een fraai schot in de bovenhoek na een individuele actie, maar de vlag voor buitenspel was omhoog gegaan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de tweede helft daalde het tempo van de wedstrijd aanzienlijk, maar de teams bleven weinig voor elkaar onderdoen. Ederson werd bovendien enkele keren aan het werk gezet en ook Richarlison was wederom dicht bij een doelpunt. In de extra tijd viel de 0-2. Na een goede pass van Neymar was het de voor Fred ingevallen Lucas Paquetá die doelman Antony Silva te slim af was en de bal vervolgens in het doel werkte. Brazilie won elk van de laatste negen WK-kwalificatieduels waarin Neymar trefzeker was.

Na afloop liet de Braziliaanse selectie weten toch deel te nemen aan het toernooi om de Copa América, ondanks alle ontevredenheid over de organisatie. Het toernooi werd op het laatste moment naar Brazilië verplaatst, terwijl de coronazorgen ook daar nog erg groot zijn. "We zijn tegen de organisatie van de Copa América, maar we zullen nooit 'nee' zeggen tegen het Braziliaanse nationale team", lieten de spelers in een gezamenlijke verklaring weten

Colombia - Argentinie 2-2

De start van het team van Lionel Scaloni mocht er zijn: na acht minuten stond het al 0-2 in het Estadio Metropolitano Roberto Meléndez in Baranquilla. Na een vrije trap van Rodrigo De Paul vanaf rechts kopte Cristian Romero in de derde minuut de bal achter David Ospina: 0-1. Vijf minuten later ging Leandro Paredes een goede één-twee met Lautaro Martínez aan en passeerde ook hij Ospina: 0-2. Martínez en Lionel Messi hadden in het restant van de eerste helft ook uitzicht op een doelpunt.

Colombia kwam na de pauze echter goed terug. Al na vier minuten ging de bal op de stip toen Mateus Uribe een elleboog van Nicolás Otamendi in zijn gezicht kreeg: Luis Muriel stuurde doelman Agustín Marchesín vanaf elf meter de andere hoek in. Subliem keeperswerk van Ospina op een vrije trap van Messi en een schot van Martínez leidde uiteindelijk een belangrijk punt voor Colombia in. In de extra tijd ontsnapte Miguel Borja aan de aandacht van Juan Foyth toen Juan Cuadrado de bal voorgaf en de invaller kopte de bal achter Marchesín, die niet geheel vrijuit ging: 2-2. Het was voor de Argentijnen het tweede opeenvolgende gelijkspel, na de 1-1 tegen Chili van vorige week vrijdag.