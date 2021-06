Curaçao blijft overeind en bereikt volgende ronde richting WK in Qatar

Woensdag, 9 juni 2021 om 06:16 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 06:30

Curaçao heeft een stapje op weg naar het WK volgend jaar in Qatar gezet. De ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert, de vervanger van Guus Hiddink, speelde dinsdagavond lokale tijd met 0-0 gelijk tegen directe concurrent Guatemala in Willemstad en eindigt zodoende als winnaar van Groep C in de eerste ronde van de kwalificatiefase van de CONCACAF-zone.

In de eerste helft liet Curaçao goed voetbal zien tegen Guatemala, dat moést winnen om de volgende ronde te bereiken. Het team van Kluivert leed in aanvallend opzicht echter ook veel balverlies en kwam achterin soms weifelend over. In de tweede helft ging het duel op en neer en werd zowel Nick Hagen als Eloy Room aan het werk gezet. Hagen voorkwam een openingsdoelpunt van Juninho Bacuna en de daaropvolgende counter van Guatemala via Óscar Santis eindigde dankzij een redding van Room niet in 0-1.

Guatemala drong in de slotfase aan, Hagen ging zelfs mee naar voren bij een vrije trap in de extra tijd, maar Curaçao hield stand. Een hard gelag voor Guatemala, dat in Groep C niet één duel verloor en ook geen enkel tegendoelpunt om de oren kreeg. Curaçao gaat op basis van doelsaldo (15-1 versus 14-0) door naar de volgende ronde, mede dankzij een doelpunt van Kenji Gorré in de extra tijd van het derde groepsduel met de Britse Maagdeneilanden (0-8).

Curaçao, waar Kevin Felida als invaller zijn debuut als A-international maakte, wacht nu een zware dobber in de volgende ronde: Panama, dat Groep D met vier zeges uit vier duels en een doelsaldo van 19-1 afsloot. De winnaars van de duels tussen de groepswinnaars treffen in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de CONCACAF-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Opstelling Curaçao:: Room; Gaari, Martina, Alberto; Antonia, Anita, Juninho Bacuna, Maria; Kuwas, Van den Hurk en Leandro Bacuna. Invallers: Felida, Janga en Statie.