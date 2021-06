WK-droom Suriname spat uiteen na flink pak slaag tegen Canada

Woensdag, 9 juni 2021 om 05:47 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 05:55

Suriname is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificatiefase in de CONCACAF-zone voor het WK van 2022 in Qatar. Het team van bondscoach Dean Gorré moest winnen van Canada om de volgende ronde te bereiken, maar kreeg juist een pak slaag van les Rouges. Het duel in het Toyota Park in het Amerikaanse Bridgeview eindigde in 4-0. Canada eindigt met twaalf punten uit vier duels en een doelsaldo van + 26 op de eerste plaats in Groep B en moet in de volgende ronde over twee duels met Haïti zien af te rekenen.

Canada kwam na twaalf minuten goed weg toen een schot van Sheraldo Becker hard tegen de onderkant van de lat ging en de doellijn vervolgens niet passeerde. Suriname startte goed en fel, al kwam men ook goed weg toen Warner Hahn een inzet van Jonathan David keerde en de rebound van Richie Laryea op de paal belandde. In de laatste twintig m voor rust liet Canada zich meer gelden en na 37 minuten viel de 1-0. Alphonso Davies drong het strafschopgebied op links binnen na een pass van David en schoot de bal laag door de benen van Hahn: 1-0.

Ridgeciano Haps mocht van geluk spreken dat hij het rustsignaal haalde. De verdediger had al geel op zak toen hij vlak voor rust een overtreding op Laryea van achteren maakte. Na de pauze maakte Diego Biseswar plaats voor Florian Jozefzoon en hoopte Suriname voor de ommekeer te kunnen zorgen. Canada trok het duel echter vanaf minuut 59 naar zich toe. Na een heerlijke pass van Davies schoot David de bal laag in de linkerhoek: 2-0. Luttele minuten later koos Gorré ervoor om Damil Dankerlui, Ivenzo Comvalius en Mitchell te Vrede in het veld te brengen.

Suriname kreeg twintig minuten voor tijd een kans op 2-1 via Te Vrede, maar hij schoot over na voorbereidend werk van Becker. Canada sloeg drie minuten later voor een derde keer toe. Davies was niet te stoppen op weg naar het doel naar Hahn, maar legde af op David toen hij twee man was gepasseerd: 3-0. In minuut 76 volgde de 4-0 vanaf elf meter: Hahn haalde Lucas Cavallini onderuit en David completeerde zijn hattrick vanaf de stip. Canada wilde meer, maar Suriname bleef een ruimere nederlaag bespaard.

Suirname eindigt de groepsfase met negen punten uit vier duels, na overwinningen op de Kaaimaneilanden (3-0), Aruba (0-6) en Bermuda (6-0) in de eerste drie groepswedstrijden. Canada speelt als groepswinnaar op 12 en 17 juni een dubbele confrontatie tegen een van vijf andere groepswinnaars, Haïti. De winnaars van die duels treffen in de finaleronde in een hele competitie de toplanden van de CONCACAF-zone: Mexico, Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras. De beste drie gaan naar Qatar, de nummer vier speelt nog een intercontinentale play-off.

Opstelling Suriname: Hahn; Leerdam, Donk, Pinas, Haps; Malone, Koolwijk, Chery, Biseswar; Becker en Hasselbaink. Invallers: Jozefzoon, Te Vrede, Comvalius, Dankerlui.