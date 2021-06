Neef van Quincy Promes dreigt met ‘artikel 12-procedure’ voor EK

Woensdag, 9 juni 2021 om 00:38

De neef van Quincy Promes, die claimt te zijn neergestoken door de aanvaller van Spartak Moskou, wil dat het Openbaar Ministerie nog vóór de start van het EK een beslissing neemt over strafvervolging, zo meldt De Telegraaf. Volgens zijn advocaat Yehudi Moszkowicz heeft het er alle schijn van dat het OM opzettelijk met de beslissing treuzelt, kennelijk om Promes een ongestoord EK te gunnen, schrijft de krant.

"Er is meer dan voldoende bewijs, onder meer aangedragen door twee ooggetuigen, om tot strafvervolging over te gaan", is de mening van Moszkowicz, die vindt dat sprake is van rechtsongelijkheid. "Iedere andere verdachte in deze relatief eenvoudige zaak was allang voor de rechter gebracht." De strafpleiter dreigt met een zogenoemde ’artikel 12-procedure’, als het OM niet vóór het EK een beslissing neemt.

Door een dergelijke procedure zal het gerechtshof zich buigen over een verzoek van het slachtoffer het OM te bevelen tot strafvervolging over te gaan. Gerard Spong, de advocaat van Promes, wil niet reageren op het verzoek vanuit het kamp van het slachtoffer. KNVB-directeur Eric Gudde meldt dat er geen sprake van is dat de KNVB het OM heeft verzocht de zaak over het EK te tillen. Volgens het OM heeft de officier van justitie het onderzoeksdossier eind mei ontvangen en is er tijd nodig om het te bestuderen en tot een beslissing te komen.

Promes, die Ajax in februari inruilde voor Spartak Moskou, ontkent het slachtoffer te hebben neergestoken tijdens het bewuste familiefeest in Abcoude in juli 2020. Er zijn echter meerdere getuigen die beweren dat de 48-voudig international wel degelijk degene is die de verwondingen toebracht. Zo zou de zus van het slachtoffer van de steekpartij hebben verklaard het mes destijds uit de handen van de aanvaller te hebben getrokken.