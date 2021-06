Spanje krijgt opnieuw te maken met coronabesmetting in selectie

Woensdag, 9 juni 2021 om 00:07 • Dominic Mostert • Laatste update: 00:28

In navolging van Sergio Busquets is ook Diego Llorente positief getest op het coronavirus, zo meldt de nationale voetbalbond van Spanje (RFEF) dinsdagnacht. De verdediger van Leeds United verlaat het trainingskamp per direct, terwijl de rest van de selectie doorgaat met de voorbereiding op het EK. Dinsdagavond zei RFEF-voorzitter Luis Rubiales al meer besmettingen te verwachten. "Het is waarschijnlijk dat er meer positieve coronatests zullen zijn", zei hij na de wedstrijd tussen Spanje en Litouwen van dinsdagavond.

De positieve test van Busquets zette de wedstrijd tussen Spanje en Litouwen al op zijn kop. Door de besmetting van de middenvelder kwam de eerste keus van bondscoach Luis Enrique niet in actie. Om toch aan de sportieve verplichtingen te voldoen, speelden de beloften onder de vlag van de nationale A-ploeg. Ze worden geleid door Jong Spanje-bondscoach Luis de la Fuente. Van de basisklanten had alleen Bryan Gil met zijn twee gespeelde interlands ervaring als A-international. Spanje won ondanks de onervarenheid van de selectie met 4-0.

Met het oog op mogelijke nieuwe besmettingen heeft Enrique al vijf reservespelers opgeroepen: Brais Méndez, Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) en Raúl Albiol (Villarreal). Het nieuwe vijftal traint om risico's op verspreiding van het coronavirus te verminderen overigens in een aparte 'bubbel' van de groep. Opmerkelijk genoeg selecteerde de Spaanse keuzeheer slechts 24 spelers voor zijn definitieve EK-selectie, terwijl de UEFA bij uitzondering 26 spelers toestaat voor het komende EK.

De selectie is al ingeleverd en dus gaat Spanje met maximaal 24 spelers naar het EK Maandag testten alle spelers nog negatief, maar na de pcr-tests van dinsdag is bij Llorente een besmetting geconstateerd. Veldspelers die fysiek niet in staat zijn om te spelen, mogen voorafgaand aan het toernooi nog vervangen worden. Mocht dus besloten worden om een speler te laten afvallen, dan kan een van de vijf nieuwelingen aan de selectie worden toegevoegd. Busquets en Llorente missen in elk geval de openingswedstrijd van maandag tegen Zweden.