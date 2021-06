Giroud geeft Deschamps stof tot nadenken na wissel Benzema

Dinsdag, 8 juni 2021 om 23:01 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:06

Frankrijk heeft dinsdagavond geen fout gemaakt in de laatste voorbereidingswedstrijd voor het EK. Les Bleus wonnen in het Stade de France met 3-0 van Bulgarije, dankzij een treffer van Antoine Griezmann en een dubbelslag van Olivier Giroud. Laatstgenoemde was de vervanger van Karim Benzema, die in de eerste helft geblesseerd uitviel. Zijn kwetsuur was de enige smet op de overwinning van Frankrijk; volgens de eerste geluiden gaat het niet om een ernstige blessure. Het EK begint voor de ploeg van Didier Deschamps op dinsdag 15 juni met een wedstrijd tegen Duitsland.

Na de eerste helft was er voor Frankrijk slechts één reden tot zorg: de blessure van Benzema. De aanvaller reageerde in minuut 31 op een voorzet vanaf de rechterflank van Benjamin Pavard. Hij was eerder bij de bal dan Ivan Turitsov, waarna zijn rechterbeen tegen het lichaam van de rechtsback aankwam. De aanvaller van Real Madrid, na een absentie van zes jaar teruggehaald bij de nationale ploeg van Frankrijk, werd aan de zijlijn behandeld met een spray, werd ingetapet en bleef enkele minuten doorvoetballen. Daarna concludeerde hij dat het niet langer ging, waardoor Didier Deschamps ervoor koos om Giroud te laten invallen.

Dat ziet er niet goed uit voor de Fransen ?? Karim Benzema moet geblesseerd het veld verlaten nadat hij verkeerd terecht is gekomen ??#ZiggoSport #FRABUL pic.twitter.com/durlax97RM — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 8, 2021

De technische staf liet in een eerste reactie aan journaliste Carine Galli langs de zijlijn weten dat de pijn bij Benzema het gevolg lijkt van een 'tik' en niet per se duidt op een ernstige blessure. Frankrijk leidde op het moment van het uitvallen van de aanvaller met 1-0, door een omhaal van Antoine Griezmann die van richting werd veranderd. Dat doelpunt viel enkele minuten voor het incident met Benzema. Bulgarije probeerde een pass van Kylian Mbappé weg te werken, maar leidde daarmee onbedoeld de omhaal van Griezmann in; door een aanraking van Ivaylo Chochev was keeper Daniel Naumov kansloos. Vijf minuten voor de pauze voorkwam Naumov op knappe wijze dat Griezmann zijn tweede doelpunt van de avond maakte.

Na de pauze bleef Frankrijk onbedreigd op zoek naar mogelijkheden om Bulgarije op een grotere achterstand te zetten. Een geplaatste inzet van Mbappé werd gepareerd door Naumov; halverwege de tweede helft kwam de spits voor de keeper te staan en schoot hij laag naast de linkerpaal. Twaalf minuten voor tijd ontstond de eerste serieuze kans voor Bulgarije, toen invaller Birsent Karageren onder Franse druk diagonaal naast schoot van dichtbij. Frankrijk leek te beseffen dat het een tandje moest bijzetten en kwam op 2-0 doordat Giroud na een scherpe voorzet van Pavard voor zijn man kwam en zijn 45ste interlanddoelpunt maakte. Nummer 46 volgde in de laatste minuut van de officiële speeltijd, toen hij van dichtbij afrondde na een pass van Wissam Ben Yedder.