Spanje boekt met zestien debutanten ruime overwinning op nummer 134

Dinsdag, 8 juni 2021 om 22:33 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:11

Spanje heeft de laatste wedstrijd voor het EK omgezet in een overwinning. In Leganés won la Furia Roja met 4-0 van Litouwen. Het was een bijzondere oefenwedstrijd: omdat Sergio Busquets positief is getest op het coronavirus, kwam de eerste keus van bondscoach Luis Enrique niet in actie. Om toch aan de sportieve verplichtingen te voldoen, speelden de beloften onder de vlag van de nationale A-ploeg. Ze worden geleid door Jong Spanje-bondscoach Luis de la Fuente.

Van de basisklanten had alleen Bryan Gil met zijn twee gespeelde interlands ervaring als A-international. De talentenploeg van Spanje was desondanks een maat te groot voor de nummer 134 van de FIFA-wereldranglijst, zo bleek in de eerste helft al. Verdediger Hugo Guillamón van Valencia opende de score in de derde minuut door uit de draai raak te schieten vanuit het strafschopgebied, nadat Litouwen een voorzet van Manu García niet goed verwerkte. Halverwege de tweede helft maakte Brahim Díaz er 2-0 van met een hard, diagonaal schot in de linkerhoek na een splijtende pass van Gonzalo Villar.

Gaandeweg de eerste helft kroop Litouwen enigszins uit de schulp, maar Spanje kwam niet in grote problemen. De gastheer liet na een klein halfuur na om de marge verder op te voeren. Na een overtreding van Markas Beneta op Bryan Gil in het strafschopgebied wees de Franse arbiter Willy Delajod naar de stip. De strafschop van Abel Ruiz, spits van SC Braga, miste kracht en daardoor kon keeper Tomas Svedkauskas redding brengen. In de tweede helft voerde Spanje de score verder op. Een door Edvinas Girdvainis van richting veranderde vrije trap van de ingevallen Juan Miranda zorgde voor de 3-0.

Een andere invaller, Javi Puado, maakte er zeventien minuten voor tijd 4-0 van. De aanvaller van Espanyol ontving de bal van Gil, omspeelde twee verdedigers en troefde doelman Svedkauskas van dichtbij af. Met een subtiele lob probeerde Puado zijn doelpuntenproductie te verdubbelen, maar het bleef bij 4-0. Omdat na de pauze zes spelers invielen, kwam het totaal aantal debutanten uit op zestien. Spanje begint op maandag 14 juni aan het EK met een wedstrijd tegen Zweden; daarna wachten duels met Polen en Slowakije. Alle wedstrijden van Spanje worden afgewerkt in Sevilla.