‘Ajax ondervindt concurrentie uit de Ligue 1 om Kamaldeen Sulemana’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 22:22 • Mart Oude Nijeweeme

Ajax kan rekenen op serieuze concurrentie uit de Ligue 1 in de strijd om de handtekening van Kamaldeen Sulemana. L'Équipe meldt dat Stade Rennes in Sulemana de ideale kandidaat ziet om de flanken te versterken. Rennes en Ajax zijn niet de enige clubs die in een hevige strijd verwikkeld zijn om het Deense talent. Ook Manchester United en Liverpool zijn geïnteresseerd in de diensten van de aanvaller van FC Nordsjaelland.

Sulemana werd de voorbije maanden al veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax en de Amsterdammers deden volgens transferexpert Fabrizio Romano zelfs al een bod, maar van een definitieve overgang kwam het tot op heden nog niet. Romano meldt dat Ajax serieus werk wil maken van de komst van de aanvaller van het Deense Nordsjaelland. Sulemana wordt daarnaast intensief gevolgd door het scoutingsteam van Manchester United, al bleef een eerste aanbieding vanuit Engeland voorlopig uit. Het is niet bekend of Rennes al een bod heeft uitgebracht.

De Telegraaf schreef eerder dat er rekening moet worden gehouden met een transfersom van zes tot acht miljoen euro, terwijl in de Deense media bedragen worden genoemd die richting de veertien miljoen euro gaan. Volgens L'Équipe gaat het om een bedrag van vijftien miljoen euro, wat door bonussen moet oplopen tot twintig miljoen euro. Het Ghanese talent is bij Ajax in beeld om de opvolger te worden van Quincy Promes, die eerder dit jaar aan Spartak Moskou werd verkocht. Na het vertrek van de Oranje-international werd Oussama Idrissi gehuurd van Sevilla. De Marokkaans international keert deze zomer terug naar Spanje.