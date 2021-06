Karim Benzema valt geblesseerd uit tijdens oefeninterland Frankrijk

Dinsdag, 8 juni 2021 om 21:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:11

Karim Benzema is dinsdagavond geblesseerd uitgevallen in de oefeninterland tussen Frankrijk en Bulgarije. De spits kwam in de eerste helft verkeerd terecht na een kopbal in het vijandelijke strafschopgebied. Hij had last van zijn rechterknie en liet zich vervangen door Olivier Giroud. De precieze ernst van zijn blessure is nog niet bekend, maar volgens de eerste berichten uit de Franse media kan de kwetsuur meevallen.

Benzema reageerde in minuut 31 op een voorzet vanaf de rechterflank van Benjamin Pavard. Hij was eerder bij de bal dan Ivan Turitsov, waarna zijn rechterbeen tegen het lichaam van de rechtsback aankwam. De aanvaller van Real Madrid, na een absentie van zes jaar teruggehaald bij de nationale ploeg van Frankrijk, werd aan de zijlijn behandeld met een spray, werd ingetapet en bleef enkele minuten doorvoetballen. Daarna concludeerde hij dat het niet langer ging, waardoor Didier Deschamps ervoor koos om Giroud te laten invallen.

De technische staf liet in een eerste reactie aan journaliste Carine Galli langs de zijlijn weten dat de pijn bij Benzema het gevolg lijkt van een 'tik' en niet per se duidt op een ernstige blessure. "Hij kreeg een flinke klap op een spier boven zijn linkerknie en dat verhardde", licht Deschamps toe. "We hebben dus geen risico genomen. De medische staf onderzoekt het." Frankrijk leidde op het moment van het uitvallen van de aanvaller met 1-0, door een omhaal van Antoine Griezmann die van richting werd veranderd.