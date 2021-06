Brobbey: ‘Valentijn Driessen en Mike Verweij weten het toch allemaal beter’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 20:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:01

Brian Brobbey is in het Youtube-programma Bij Andy in de auto van Andy van der Meijde ingegaan op de berichten dat Ajax bereid zou zijn om de aanvaller terug te kopen van RB Leipzig. Volgens Brobbey is het 'geen bullshit'. De spits verkoos een transfer naar Leipzig boven een nieuw contract in Amsterdam en zag vervolgens onder anderen trainer Julian Nagelsmann vertrekken bij de club uit de Bundesliga. Eerder liet ook Erik ten Hag al weten Brobbey terug te willen kopen.

Er werd de voorbije maanden druk gespeculeerd over het jaarsalaris dat Ajax Brobbey zou betalen om bij Ajax te blijven. "Valentijn Driessen en Mike Verweij, zij weten het toch allemaal beter", reageert Brobbey op de vraag van Van der Meijde hoeveel Ajax heeft geboden. "Als zij zeggen één miljoen, zal het wel kloppen. Zij praten altijd maar dingen. Negen van de tien keer is het nieuws slecht. Na mijn goal tegen OSC Lille kwam Marc (Overmars, red.) opnieuw met een aanbood bij mijn zaakwaarnemer. Toen zei ik dat ik zou blijven. Daarna is het niet helemaal goed gegaan."

Brobbey tekende eerder dit seizoen een vierjarig contract bij Leipzig. Ajax had er naar eigen zeggen alles aan gedaan om hem aan boord te houden, maar het verschil tussen vraag en aanbod was te groot. Een akkoord over een nieuw contract werd niet bereikt, waarop het negentienjarige talent besloot om transfervrij naar de Bundesliga te verkassen. "Ik lees het ook overal", vertelt Brobbey over de verhalen dat Ajax bereid zou zijn om hem terug te kopen. "Het is geen bullshit. Ik wil gewoon spelen. Er is eerlijk tegen mij gezegd dat ik volgend seizoen niet veel zou gaan spelen. Dat is eerlijk tegen mij gezegd. En als je niet speelt moet je minuten bij Jong Ajax gaan maken."

"Ik heb direct geappt met mijn zaakwaarnemer dat hij de situatie moest checken toen de trainer weg ging", gaat Brobbey verder. "'We kunnen een paar dingen regelen, maar alleen als jij dat wilt', zeiden ze. Toen belde de nieuwe trainer (Jesse Marsch, red.): 'Ik heb een plan met je. Ik heb spitsen beter gemaakt'. Hij heeft met Haaland gewerkt." Brobbey kwam bij Ajax op het tweede plan toen de Amsterdammers afgelopen winter 22,5 miljoen euro uittrokken voor Sébastien Haller. "Ik had al zo'n gevoel dat ze Haller zouden halen", zegt Brobbey. "En dat was waar. Toen ze hem hadden gehaald dacht ik: shit, het is toch waar dat ze een spits wilden halen. Ajax had beloftes naar mij gedaan dat ze geen spits zouden halen. Toen dacht ik: oké."

Brobbey ging in de uitzending bovendien in op Derrick Luckassen en Kevin Luckassen, van wie veel mensen niet weten dat het zijn broers zijn. "Mijn moeder ging voorheen met een witte man voor de papieren en hij heette Luckassen", aldus de aanvaller. "Op papier. Voor de verblijfsvergunning." Van der Meijde reageert zichtbaar verbaasd. "Hebben mensen daar nooit naar gevraagd? Ook niet in de pers enzo? Dat is toch raar dat ze dat niet vragen? Het zijn toch allemaal zulke goede journalisten?" Brobbey cynisch: "Ja, klopt. Mike Verweij enzo, Valentijn Driessen. Valentijn denkt dat hij alles weet."