Oekraïne blaakt van vertrouwen: ‘55 procent kans tegen Nederland’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 21:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:04

Oekraïne leeft vol vertrouwen toe naar de eerste groepswedstrijd op het EK tegen het Nederlands elftal. Na de oefenzege van Oekraïne op Cyprus (4-0) van maandag en de niet al te overtuigende voorbereiding van Oranje denkt men in het Oost-Europese land aan een stunt in de openingswedstrijd van zondagavond in Amsterdam. Voormalig internationals Dmytro Mykhaylenko en Serhiy Kovalets merken op dat Oranje kwetsbaar is.

Mykhaylenko, tussen 1994 en 2000 goed voor 23 interlands voor Oekraïne, vertelt aan UA-Football dat hij Oranje niet in actie zag tegen Schotland (2-2), maar wel tegen Georgie (3-0 zege). “Ik denk dat we ze kunnen verslaan. Ik vind dat wij momenteel beter spelen dan de Nederlanders. Zij wisselen nu nog van formatie: in de laatste wedstrijd speelden ze met drie centrale verdedigers, op zoek naar hun beste opstelling”, geeft de voormalig middenvelder aan. We hebben een goede kans op een mooie start van het toernooi.”

Makkelijk wordt het niet, benadrukt Mykhaylenko. “Nederland heeft nog altijd een goede naam. Ik denk dat we op basis van de kwaliteit in onze ploeg mogen hopen op een eerste of tweede plek in de poule. Er is meer hoop dan ooit tevoren.” Kovalets, tussen 2013 en 2015 bondscoach van de beloftenploeg van Oekraïne, is positief gestemd door de voorbereiding van de selectie van Andriy Shevchenko. Vier dagen voor de overwinning op Cyprus was Oekraïne ook met 1-0 te sterk voor Noord-Ierland. “Onze ploeg lijkt nu dicht tegen het topniveau aan te zitten. In de laatste week zal de technische staf de laatste dingen bijschaven”, zegt hij.

“Hoewel Cyprus niet de sterkste tegenstander is, heeft de ploeg wel vertrouwen kunnen tanken”, vervolgt Kovalets, tienvoudig international tussen 1992 en 1994. “Nederland heeft een sterke ploeg, maar heeft moeite om wedstrijden te controleren. De ploeg oogt niet betrouwbaar, dat zag je wel tegen de Schotten. Het leek alsof de spelers vooral met zichzelf bezig waren en niet tot het gaatje wilden gaan. Ik wil de kracht van Oranje niet onderschatten, maar ik zou zeggen dat de verhoudingen 55/45 procent zijn in het voordeel van Oekraïne. Onze ploeg heeft echt potentie en het is belangrijk dat die wordt waargemaakt.”