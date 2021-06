Clubs moeten massaal in de buidel tasten na bekendmaking opstelling Spanje

Dinsdag, 8 juni 2021 om 19:41 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:08

Spanje treedt dinsdagavond met tien debutanten aan tegen Litouwen in de laatste vriendschappelijke wedstrijd voor het EK. Omdat Sergio Busquets positief is getest op het coronavirus, komt de eerste keus van bondscoach Luis Enrique niet in actie. Om toch aan de sportieve verplichtingen te voldoen, spelen de beloften onder de vlag van de nationale A-ploeg. Ze worden geleid door Jong Spanje-bondscoach Luis de la Fuente. Van de basisklanten heeft alleen Bryan Gil met zijn twee gespeelde interlands ervaring als A-international. De wedstrijd tegen Litouwen begint om 20.45 uur in het Municipal de Butarque in Leganés.

De Spaanse voetbalbond ging in overleg met de FIFA, dat besloot om de wedstrijd te verwerken als interland van Spanje. Dat komt mede omdat een aantal spelers dat dinsdagavond in actie komt, vanwege een te hoge leeftijd nu niet meer speelgerechtigd zijn voor Jong Spanje. Ze speelden onlangs nog wel op het EK Onder-21. Zeventien spelers zitten voor het eerst bij de selectie, van wie er dus in ieder geval tien debuteren. Veel clubs zijn boos om het besluit van de bond, omdat veel spelers op op basis van contractuele afspraken recht hebben op een bonus na een interlanddebuut.

Zondag gingen alle alarmbellen af in het Spaanse kamp, toen bleek dat Busquets positief is getest op corona. De ervaren middenvelder zit in quarantaine en traint dus voorlopig niet mee bij de Spaanse ploeg. Met het oog op mogelijke nieuwe besmettingen heeft Enrique direct vijf reservespelers opgeroepen: Brais Méndez, Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United), Carlos Soler (Valencia) en Raúl Albiol (Villarreal). Het nieuwe vijftal traint om risico's op verspreiding van het coronavirus te verminderen overigens in een aparte 'bubbel' van de groep.

Opmerkelijk genoeg selecteerde de Spaanse keuzeheer slechts 24 spelers voor zijn definitieve EK-selectie, terwijl de UEFA bij uitzondering 26 spelers toestaat voor het komende EK. De selectie is al ingeleverd en dus gaat Spanje met maximaal 24 spelers naar het EK. Veldspelers die fysiek niet in staat zijn om te spelen, mogen voorafgaand aan het toernooi wél vervangen worden. Mocht dus besloten worden om Busquets te laten afvallen, dan kan een van de vijf nieuwelingen aan de selectie worden toegevoegd. Busquets mist in elk geval de openingswedstrijd van Spanje op het EK.

Opstelling Spanje: Álvaro Fernández; Óscar Gil, Óscar Mingueza, Hugo Guillamón, Marc Cucurella; Martín Zubimendi; Brahim Díaz, Gonzalo Villar, Manu García, Bryan Gil; Abel Ruiz.