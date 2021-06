‘Ik weet hoeveel mijn spelers en hoeveel de spelers van Feyenoord liepen'

Dinsdag, 8 juni 2021 om 20:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:01

Arne Slot hoopt dat hij van de leiding van Feyenoord de tijd krijgt om het spel van de Rotterdammers naar zijn hand te zetten komend seizoen. De opvolger van Dick Advocaat blikt in een uitgebreid interview in Feyenoord Magazine vooruit naar zijn volgende trainersklus en legt de lat hoog. "Als we aanvallend voetbal willen spelen betekent dat wel dat spelers veel meer moeten gaan lopen dan afgelopen seizoen", is Slot van mening.

Slot werd in december vorig jaar door de clubleiding van AZ per direct op straat gezet nadat de oefenmeester in het geheim had gesproken met Frank Arnesen over de trainersklus bij Feyenoord. "Arnesen wist dat ik niet alleen AZ op deze manier liet spelen, maar daarvóór ook SC Cambuur", vertelt Slot. "In mijn beleving moet je een trainer halen om het voetbal waar hij voor staat, en niet alleen om de resultaten die hij heeft behaald. Als trainer heb je veel invloed op de manier waarop je team speelt, maar qua resultaten ben je voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteiten van je spelers."

Om die reden ging Slot al met Steven Berghuis in gesprek om te praten over zijn toekomst. De aanvoerder kan, mits hij in Rotterdam blijft, een aanvallend Feyenoord tegemoet zien. "Loop waar ter wereld een kleedkamer binnen en vraag een willekeurige speler of hij graag de bal wil hebben of graag wil inzakken", gaat Slot verder. "Iedere speler zal dan hetzelfde antwoord geven, namelijk dat hij wil aanvallen. Dat zal bij Feyenoord niet anders zijn. Maar dat betekent wel dat spelers veel meer moeten gaan lopen dan afgelopen seizoen. Ik weet hoeveel mijn spelers bij AZ liepen per wedstrijd en hoeveel de spelers van Feyenoord liepen: daar ligt een stevige uitdaging."

Slot ziet het project bij Feyenoord als een grote uitdaging. "Aanvallend voetbal is voor mij vooral: wat doe je als je de bal níét hebt. Dan moeten we gaan jagen. In mijn beleving is er één club in Nederland waar de uitdaging om hetzelfde te laten zien als bij SC Cambuur en AZ het allergrootst is en die ligt bij Feyenoord." Daarbij acht de trainer het wel noodzakelijk om de tijd te krijgen. "Jaap Stam koos er zelf voor om al vrij snel te stoppen bij Feyenoord, maar als je iets wilt veranderen moet je daar soms ook de tijd voor nemen én krijgen. Mijn beginsituatie bij AZ verschilde niet zoveel ten opzichte van die van Feyenoord nu, als je kijkt naar hoe de clubs ervoor stonden en hoe ze speelden."