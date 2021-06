Ahmed Aboutaleb zet streep door gesprek met Feyenoord-directie

Dinsdag, 8 juni 2021 om 19:11 • Laatste update: 19:17

De gemeente Rotterdam heeft een gesprek met de directie van Feyenoord over de plannen voor Feyenoord City afgelast. Ook inspreekmomenten die later deze week stonden gepland, komen te vervallen. Het besluit van de gemeente volgt op signalen van bedreigingen en intimidatie richting betrokkenen. Het is niet bekend of en wanneer de gesprekken alsnog worden gevoerd.

Zaterdagavond kwam een groep supporters van Feyenoord, gehuld in zwarte hoodies verhaal halen bij enkele personen die betrokken zijn bij de plannen voor de bouw van een nieuwe Kuip. Het ging in ieder geval om Ard Buijsen, die als architect betrokken is bij het project Feyenoord City, algemeen directeur Mark Koevermans en huisjurist Joris van Benthem. De politie heeft de namen van de daders genoteerd, maar heeft tot ongenoegen van Feyenoord geen arrestaties verricht.

"In de afgelopen weken zijn er, in de aanloop naar het proces van Feyenoord City, verschillende betrokkenen bedreigd en geïntimideerd. Dit is ontoelaatbaar", zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb over de afgelasting van het gesprek met de directie. Onder meer Koevermans zou een update over de huidige stand van zaken rond Feyenoord City geven en ook een investeerder zou dinsdag komen spreken. Een uur voordat de vergadering zou beginnen, besloot de gemeente er een streep door te zetten.

"Hoewel alles is gedaan om het democratisch proces op het stadhuis zo veilig mogelijk te laten verlopen, voelt niet iedere betrokkene op het stadhuis zich vrij om zich uit te spreken over besluitvorming over Feyenoord City", verklaart Aboutaleb. Donderdag zouden Feyenoord-supporters de kans krijgen om zich in de gemeenteraad uit te spreken over de plannen van de club. Daarvoor kwamen 600 aanmeldingen binnen, al was er slechts ruimte voor 60 aanwezigen. Nu is duidelijk dat die inspraakavond ook komt te vervallen.