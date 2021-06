Oranje-opponent kijkt ogen uit: ‘Dat zijn alleen al drie geweldige spelers’

Vrijdag, 11 juni 2021 om 00:00 • Thijs Verhaar • Laatste update: 00:43

Dit weekend begint met een jaar vertraging de strijd om de Europese titel. Voetbalzone licht de komende tijd diverse spelers uit op wie je tijdens EURO 2020 moet letten óf die een bijzonder verhaal hebben. In de zesde aflevering aandacht voor Stole Dimitrievski. De eerste doelman van Noord-Macedonië liep ooit stage bij Ajax en vertelt in een exclusief interview met Voetbalzone wat hij verwacht van de poule met Nederland, Oostenrijk en Oekraïne.

Door Thijs Verhaar

Helemaal precies uitleggen hoe zijn land zich voor het eerst in de geschiedenis voor een eindtoernooi wist te plaatsen kan de 27-jarige Stole Dimitrievski zelf ook niet. “Maar we zijn erbij en daar gaat het om”, grinnikt de sluitpost van Rayo Vallecano trots. Noord-Macedonië kwam uiteindelijk via de ingewikkelde Nations League-ontsnappingsroute bovendrijven nadat het in het reguliere kwalificatietoernooi nog ver achter Polen en Oostenrijk bleef steken. Vervolgens hoefde het land in de groep D van Nations League play-offs enkel af te rekenen met het bescheiden Kosovo (2-1 winst) en het al even kleine voetballand Georgië (0-1 winst), die ook nog eens beide hun twee en drie beste spelers misten. Oneerbiedig gezegd kan je de Noord-Macedoniërs dus een soort van ‘lucky losers’ noemen, maar de vreugde is er logischerwijs niet minder om.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“We zijn enorm trots op onze deelname en gaan er alles aan doen om onze landgenoten trots te maken tijdens het toernooi.” Dimitrievski herinnert zich nog hoe intens de kwalificatie gevierd werd in de straten van Skopje. “Om te begrijpen hoe dat eraan toe ging, moet je weten hoe de Macedonische mensen zijn. We zijn maar een klein landje, maar iedereen is enorm patriottisch en dol op voetbal. Het succes werd dus massaal gevierd en overal vloeiden tranen van geluk.” Macedonië scheidde zich in 1991 af van het toenmalige Joegoslavië - dat in die hoedanigheid wel actief was op eindtoernooien - en bouwde sindsdien aan een zelfstandige natie, waarbij het nationale voetbalelftal de grootste trots is.

Ondanks de strenge coronabeperkingen was het in december heel even feest in de straten van Skopje. Het land doet voor het eerst mee aan een eindtoernooi.

Aan de inzet van de Macedoniërs zal het dus nooit liggen, maar lange tijd ontbraken de talenten om echt aansprekende resultaten te boeken. Met Goran Pandev heeft men weliswaar al dik vijftien jaar iemand die in de top van de Serie A meedoet, maar hij werd te vaak omgeven door middelmaat. De laatste jaren is het niveau echter flink omhoog gegaan, ervaart ook Dimitrievski. “Ik zit nu zes jaar bij de nationale ploeg en sindsdien zijn we enorm gegroeid. Veel jongens spelen op een hoger niveau, we hebben meer ervaring en zijn vooral een hecht team”, somt hij de sterke punten op. “Het belangrijkste is dat we precies van elkaar weten wat we aan elkaar hebben. We blinken uit in onze samenwerking en toewijding. Iedereen kent elkaars kwaliteiten en beperkingen. Zo helpen we elkaar vooruit.”

Met die spirit zorgde het hechte collectief van bondscoach Igor Angelovski in maart zelfs voor een daverende verrassing door Duitsland met 1-2 te verslaan in een WK-kwalificatiewedstrijd. “Dat was natuurlijk onverwachts, maar tegelijkertijd ook weer niet helemaal”, meent de zelfverzekerde Dimitrievski. “Je moet altijd geloof hebben in je eigen kansen, ook als je de underdog bent. Als je niet met volle overtuiging voor de overwinning knokt, kun je beter thuis blijven. De kwalificatie voor het EK heeft ons geloof gesterkt en ook zo’n wedstrijd tegen Duitsland doet ons natuurlijk goed, maar tegelijkertijd moeten we nederig blijven.” Dat de kans op onderschatting door zo’n opzienbarend resultaat afneemt, doet hem niet zoveel. Op zo’n groot toernooi is het sowieso onmogelijk om onder de radar te blijven, aldus de sluitpost. “Je moet je gewoon extreem goed voorbereiden en er het beste van maken. Zo bezien is het dus niets anders dan andere wedstrijden.”

In de oefenwedstrijden voor het EK speelde Noord-Macedonië met 1-1 gelijk tegen Slovenië, terwijl Kazachstan tot slot overtuigend met 4-0 werd verslagen.

Toch kan hij niet ontkennen dat het steeds meer spookt in zijn hoofd nu de vuurdoop op het EK met rasse schreden nadert. De druk van de natie is voelbaar en hij heeft logischerwijs geen idee wat hij kan verwachten. “Het wordt voor ons allemaal ons eerste EK ooit en er bestaat helaas geen gids van wat er allemaal op je afkomt. Het enige wat we kunnen doen is vertrouwen op ons eigen talent en capaciteiten”, prent Dimitrievski zichzelf in. “Dit wordt het belangrijkste toernooi in ons leven. In ieder geval tot nu toe.” De ploeg weet sinds december dat het aan het EK mee mag doen en sindsdien is de voorbereiding in volle gang. “Ondertussen kennen we onze tegenstanders door en door”, verzekert hij. “We kennen hun kwaliteiten en weten ook waar ze wat minder sterk in zijn. Nu is het aan ons om te laten zien hoe lastig we het hen kunnen maken.”

Noord-Macedonië speelt aanstaande zondag om 18.00 uur de eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk, terwijl Oekraïne op donderdag (15.00 uur) de tweede tegenstander is. Op maandag 21 juni volgt de het derde en laatste groepsduel tegen het Nederlands elftal, dat volgens de bookmakers favoriet is om de poule te winnen. Dimitrievski zag talloze videobeelden en keek zijn ogen uit. “Nederland heeft erg goede spelers. Het is een jong team, maar wel met veel talent. Ik kijk er echt naar uit om tegen ze te spelen.” In januari speelde hij met zijn club Rayo Vallecano nog tegen Barcelona in de Copa del Rey en kon daarin niet voorkomen dat Frenkie de Jong net als Lionel Messi eenmaal tot scoren kwam. “De Jong is fantastisch en datzelfde geldt ook voor Jasper Cillessen en Luuk de Jong, die ik vaak in actie heb gezien in Spanje. Dat zijn dus alleen al drie geweldige spelers en de rest van de ploeg is natuurlijk ook sterk.”

Noord-Macedonië ging in de EK-kwalificatie tweemaal onderuit tegen Oostenrijk en staat op de wereldranglijst ook ruim onder Oekraïne en Nederland, waar Dimitrievski vooraf het meest van onder de indruk is. Toch wil hij op voorhand geen uitspraken doen over de krachtsverhoudingen in de groep. “Zo wil ik niet denken omdat ik onze ploeg daarmee beperkingen op zou leggen. Ik ga niet zeggen dat wij voor plek 2 moeten strijden of iets. Nee, we willen gewoon zo goed mogelijk voor de dag komen en dan is er altijd een kans dat je wint. Ook tegen deze tegenstanders. We voelen ons gesteund door de wetenschap dat we geschiedenis schrijven met ons land en willen dat zo lang mogelijk blijven doen. Het is fantastisch om Noord-Macedonië te mogen vertegenwoordigen. Dat is een mooie verantwoording die we met liefde omarmen.”

De Noord-Macedonische ploeg speelt vol passie. "Iedereen is enorm patriottisch. Je kunt je dus voorstellen hoe emotioneel we werden toen kwalificatie een feit was."

Desondanks beseft de doelman zich terdege dat het als kleinste broeder in de groep heel lastig gaat worden. “We gaan spelen tegen topspelers als Oleksandr Zinchenko, David Alaba en Frenkie de Jong. Dat is de absolute wereldtop, maar wij willen ons daar als team graag mee meten. We mogen niet zelfvoldaan zijn zijn nu we ons hebben gekwalificeerd. Nee, we gaan alles geven en zorgen dat we onszelf na afloop niets kunnen verwijten”, betoogt de doelman, die in 39 interlands liefst 17 keer zijn doel schoon hield en in totaal 36 tegentreffers te verwerken kreeg. Hij is sinds zijn twintigste actief bij diverse Spaanse clubs van het hoogste of een-na-hoogste niveau en geldt al drie jaar als een vaste waarde voor Rayo Vallecano, dat dit seizoen net naast een terugkeer naar LaLiga greep.

Het is echter net als veel Noord-Macedoniërs zijn grote droom om ooit in de Italiaanse Serie A te spelen, waar recordinternational Goran Pandev nog altijd actief is bij Genoa. Dimitrievski speelde in de jeugd al eens bij Udinese, dat hem nooit speeltijd in het hoogste elftal gunde. Zijn carrière had er echter ook heel anders uit kunnen zien. De doelman stond in de jeugd bekend als een groot talent en liep op zijn zestiende stage bij Ajax, vertelt hij. “Dat was een prachtige ervaring, maar ik kreeg uit eigen land ook een aanbieding om bij Rabonicki Skopje te gaan spelen. Daar kon ik op achttienjarige leeftijd mijn debuut maken in de Europa League en zo’n kans kon ik niet laten liggen. Ik verbleef dus maar heel eventjes bij Ajax, maar heb er toch van genoten. Ik kijk er ook echt naar uit om tijdens het EK terug te keren naar Amsterdam. Het is een geweldige stad en we gaan er een mooie wedstrijd van maken.”

Voetbalzone sprak tijdens een online evenement van de Basilio Goalkeepers Academy met Stole Dimitrievski, die zich als ambassadeur sterk maakt om jonge keepers te motiveren en hen met clinics de kans geeft om zich verder te ontwikkelen.

Aflevering 1: Het dilemma van de man die zijn gokkende opa ooit 125.000 pond bezorgde

Aflevering 2: De erfgenaam van de ‘clown met de joggingsbroek’ die zich spiegelt aan Van der Sar

Aflevering 3: ‘Koziolek’ kan 1,5 jaar na autocrash Nederlander uit de boeken spelen op het EK

Aflevering 4: De straatjongen die vanaf het zevende niveau de Premier League en EK haalde

Aflevering 5: Italië heeft eigen Jurriën-Timber-scenario door opvallend besluit Mancini