Moyes richt pijlen op PSV'er: 'Hij trekt de aandacht van de Premier League'

Dinsdag, 8 juni 2021 om 17:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:09

David Moyes is zeer gecharmeerd van Donyell Malen. De manager van West Ham United is voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe aanvalsleider en noemt met Malen een speler om dit EK in de gaten te houden, zo zegt hij in gesprek met The Times. Moyes, die er zeker van is dat er meer belangstelling vanuit de Premier League is voor Malen, gaat de verrichtingen van de international van Oranje dan ook nauwlettend in de gaten houden tijdens het EK. Malen lijkt echter genoegen te moeten nemen met een reserverol bij Oranje, daar bondscoach Frank de Boer de voorbije interlands de voorkeur gaf aan Wout Weghorst en Memphis Depay in de spits.

West Ham is de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met verschillende spitsen en dat zal niet veranderen als op 1 juli de zomerse transferwindow opent. The Hammers verdienden afgelopen winter 22,5 miljoen euro met de verkoop van Sébastien Haller aan Ajax en Moyes wil dat geld herinvesteren voor een nieuwe doelpuntenmaker. Op dit moment beschikt de manager met Michail Antonio over slechts één centrumspits in zijn selectie. De oefenmeester is dan ook naarstig op zoek naar een concurrent voor de Engelsman. "Malen is een interessant speler om in de gaten te houden die in de categorie opkomende talenten valt", aldus Moyes.

Moyes heeft al vaker aangegeven te willen bouwen aan een jong team met veel talenten, zoals dat ook in de Red Bull-school gebeurt, een werkwijze die wordt bewonderd door de Schot. "Malen begint waarschijnlijk aan het EK als back-up van Memphis Depay, maar hij maakte afgelopen seizoen 27 doelpunten voor PSV", gaat Moyes verder. Malen was negentien keer trefzeker in de Eredivisie, één keer in de beker en zeven keer in Europees verband. "En Nederland is nog steeds een beetje zoekende in welke opstelling ze willen gaan spelen deze zomer, wat betekent dat we misschien een aantal van hun jonge talenten te zien krijgen. Malen is er daar één van."

Volgens Engelse media past Malen met zijn 22 jaar perfect bij de wervingsstrategie van Moyes. De aanvaller van PSV speelde in de jeugdopleiding van Arsenal, maar keerde in de zomer van 2017 terug naar Nederland om bij PSV te tekenen. In Eindhoven is hij de afgelopen jaren uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één in de punt van de aanval. "Malen speelde als jongeling bij Arsenal en trekt de aandacht van de Premier League", verzekert Moyes. "Qua stijl staat hij waarschijnlijk dichter bij Depay dan Ruud van Nistelrooy."