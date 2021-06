Zweedse sterspeler Dejan Kulusevski test positief op coronavirus

Dinsdag, 8 juni 2021 om 16:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 16:35

Dejan Kulusevski heeft dinsdag positief getest op corona, zo meldt de Zweedse voetbalbond. De 21-jarige aanvallende middenvelder kreeg dinsdagochtend verkoudheidsverschijnselen en liet zich snel daarna testen. Kulusevski is in Stockholm in zelfisolatie gegaan en niet met de Zweedse ploeg afgereisd naar Göteborg, waar het trainingskamp verdergaat.

Zweden wil Kulusevski niet vervangen en houdt de middenvelder annex aanvaller van Juventus daarom bij de officiële EK-selectie. Wel zal hij in ieder geval de openingswedstrijd op maandag 14 juni om 21.00 uur tegen Spanje aan zich voorbij moeten laten gaan. Zweden speelt vier dagen daarna tegen Slowakije en weer vijf dagen later tegen Polen.

De positieve coronatest is een aderlating voor de Zweedse bondscoach Janne Andersson, die Kulusevski vermoedelijk had willen laten starten in een spitsenduo met Alexander Isak. Voorin beschikt Zweden met Marcus Berg en Robin Quaison over nog twee opties en ook Emil Forsberg, die meestal op de vleugel wordt gebruikt, zou centraal in de aanval kunnen spelen.