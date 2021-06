De Boer geeft verklaring omtrent Van de Beek: ‘Vervanger nu niet ideaal’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 16:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:22

Frank de Boer heeft gereageerd op het feit dat hij geen vervanger heeft opgeroepen voor de geblesseerde Donny van de Beek. De middenvelder van Manchester United kampt met een liesblessure en komt dit EK niet in actie namens het Nederlands elftal. De Boer noemt het 'niet ideaal' om nu nog een vervanger bij de selectie te halen, zo laat hij weten via een verklaring op de website van de KNVB. Daarmee komt het aantal selectiespelers op 25, terwijl 26 spelers is toegestaan.

Door de afwezigheid van Van de Beek, die volgens De Telegraaf al weken met pijnstillers speelt als gevolg van zijn liesblessure, bestaat de selectie van Oranje nu nog uit 25 spelers, terwijl De Boer over 26 spelers mag beschikken. "Om in deze fase nog nieuw aan te sluiten bij de groep is niet bepaald ideaal", laat De Boer in een reactie weten. "We zijn twee weken onderweg, dat zie ik niet zitten. Ik heb ook voldoende middenvelders in mijn selectie om het op te vangen. Natuurlijk kan er altijd een situatie komen waarin je anders beslist, maar op dit moment laat ik de groep liever zoals hij is."

Van de Beek is niet de eerste speler die geblesseerd moet afhaken bij Oranje. Eerder deed Virgil van Dijk hetzelfde, net als Jasper Cillessen, die wegens een positieve coronatest niet werd meegenomen door De Boer. "Het is altijd sneu als jongens geblesseerd moeten afhaken", gaat De Boer verder. In het geval van Van de Beek heeft bondsarts Edwin Goedhart uiteindelijk de knoop doorgehakt om niet in actie te komen tijdens het EK. De middenvelder kampt al enige tijd met een pijnlijke lies en zou niet voldoende hersteld zijn voor de start van het eindtoernooi komend weekend.

Maandag bleek op de training van Oranje al dat Van de Beek kampte met een blessure. Hij trainde samen met de geblesseerde Matthijs de Ligt apart van de groep. Een dag later is bekend geworden dat het om een liesblessure gaat, zo gaf De Telegraaf dinsdag aan. Tegen Schotland (2-2) kwam Van de Beek niet in actie en zondag zat hij niet bij de selectie voor het duel met Georgië (3-0 winst). Het EK start voor Nederland zondag met de eerste poulewedstrijd in de Johan Cruijff ArenA tegen Oekraïne (21.00 uur).