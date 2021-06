Driessen zou vervanger oproepen: ‘Als rechtsback kan hij alle rollen vertolken’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 15:08 • Jeroen van Poppel

Valentijn Driessen vindt het vreemd dat Frank de Boer geen gebruikmaakt van de mogelijkheid om een vervanger op te roepen voor Donny van de Beek. Laatstgenoemde moest dinsdag afhaken vanwege een liesblessure en mag volgens de regels vervangen worden, maar De Boer laat dat na. "Vier dagen voor het EK vind ik dat heel vreemd", aldus Driessen in een video-item voor De Telegraaf.

Oranje gaat nu met 25 van de toegestane 26 spelers naar het EK. "Ik vind het helemaal niet logisch", reageert Driessen. "Ik begrijp wel dat vanwege corona de vervanger vier à vijf dagen in quarantaine zou moeten, maar Jong Oranje heeft ook in een bubbel gezeten tijdens hun EK. Je zou zeggen: je kan zo iemand van Jong Oranje overhevelen naar het A-team. Je kan ook iemand die uit de voorselectie is gevallen oproepen. Dan kun je denken aan Anwar El Ghazi of Jeremiah St. Juste. Dan zitten ze een paar dagen in quarantaine, maar dan kunnen ze eventueel wel apart trainen en zich daarna bij de groep voegen. Dan missen ze misschien de wedstrijd tegen Oekraïne, maar zijn ze wellicht beschikbaar tegen Oostenrijk en Noord-Macedonië."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Zelf had Driessen opvallend genoeg Devyne Rensch opgeroepen. "Die heeft bij Ajax een geweldig tweede halfjaar gespeeld", beargumenteert de journalist. "Op de rechtsbackpositie kan hij alle rollen vertolken die je zou willen als coach. Hij kan specifiek rechtsback spelen, hij kan eventueel in het 5-3-2-systeem spelen. Hij scoort makkelijk, is gebleken. Het is iemand die zich makkelijk aanpast en hij heeft de frisheid, flair en onbevangenheid die je ook ziet bij Jurriën Timber. Die maakt al heel veel indruk bij Oranje. Ze waren beiden in topvorm bij Ajax."

Het is Driessen niet geheel duidelijk waarom De Boer geen vervanger wenst. "Waarschijnlijk zal De Boer later nog wel een verklaring geven en dan zal je ongetwijfeld iets te horen krijgen over de bubbel, en dat ze anderhalve week niet meegetraind hebben, 'een vreemde eend in de bijt'. Maar ik denk dat je tijdens een EK, dat lang kan gaan duren, al betwijfel ik dat zelf ook, iedereen kan gebruiken. Er kan wat gebeuren met Denzel Dumfries of Joël Veltman, dan heb je iemand achter de hand. Maar je kunt ook een middenvelder erbij halen. Gebruik in ieder geval de tools om iets op te vangen als het fout gaat. Dat laat hij nu achterwege."