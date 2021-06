‘Frenkie de Jong zesde duurste speler ter wereld; marktwaarde De Ligt keldert’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 15:15 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:27

Frenkie de Jong is met een marktwaarde van 138,7 miljoen euro volgens CIES Football Observatory goed voor plek zes als het gaat om de meest waardevolle spelers op dit moment. Het onderzoeksbureau heeft aan de hand van een algoritme een lijst opgesteld met spelers die momenteel het meeste geld waard zijn, waarbij De Jong ver boven zijn landgenoten uitstijgt. De lijst wordt aangevoerd door Phil Foden. De aanvaller van Manchester City heeft volgens bovengenoemd bureau een marktwaarde van 190,2 miljoen euro.

Foden wordt in de top vijf gevolgd door Mason Greenwood (178 miljoen), Marcus Rashford (159,1 miljoen), Erling Braut Haaland (155,5 miljoen) en Bruno Fernandes (154,3 miljoen). De Jong valt met zijn 138,7 miljoen euro net buiten de top vijf, maar houdt daarmee wel onder anderen Pedri en João Félix achter zich in de top tien. Bovendien is de middenvelder van Oranje verreweg het meeste waard van alle Nederlanders momenteel. Matthijs de Ligt en Donny van de Beek zijn de enige spelers die ook terug te vinden zijn op de lijst, waarbij de waarde van De Ligt op 89 miljoen euro uitkomt en Van de Beek 55,1 miljoen waard is.

De twintig duurste voetballers volgens CIES.

Gezien de namen en de waardes lijkt het aannemelijk dat de contractduur van de spelers de doorslaggevende rol heeft gespeeld bij het bepalen van de bedragen. Zo moet Kylian Mbappé met een waarde van 118,3 miljoen euro genoegen nemen met de twaalfde plek, terwijl Jadon Sancho het met 120,8 miljoen euro nét iets beter doet. Ook Ferran Torres (118 miljoen), Kai Haverts (116,5 miljoen) en Trent Alexander-Arnold (115 miljoen) hebben de top tien niet weten te halen. Mbappé is wel de enige speler in de gepubliceerde lijst wiens verbintenis nog maar één jaar doorloopt. Paris Saint-Germain is nog in onderhandeling met de aanvaller.

De Ligt gold volgens het het Zwitserse onderzoekscentrum vorig jaar nog als Nederlander met de hoogste marktwaarde. De transferwaarde van de speler van Juventus werd destijds geschat op 104,7 miljoen euro, waarmee De Ligt de achttiende plek bezette in de gepubliceerde top 100 en wereldwijd de duurste centrumverdediger was. Mbappé was met een waarde van liefst 259,2 miljoen euro destijds ruimschoots de koploper in de lijst.