De zes redenen waarom De Boer Daley Blind direct in de basis wil zetten

Woensdag, 9 juni 2021 om 00:30 • Chris Meijer • Laatste update: 22:38

Een flink aantal Oranje-internationals is zonder blessures zeker van een basisplaats op het naderende EK, maar er is ook een groep die zich tijdens de oefeninterlands in de kijker moest spelen bij bondscoach Frank de Boer of om een andere reden nog niet zeker is van een plek bij de eerste elf. Voetbalzone zoomt in op die laatste categorie. Ditmaal gaat de aandacht uit naar Daley Blind, die in de oefeninterland tegen Georgië (3-0) zijn rentree maakte na maandenlang aan de kant te hebben gestaan met een enkelblessure. Toch lijkt niemand eraan te twijfelen dat Blind tijdens het EK een basisplaats zal hebben.

Door Chris Meijer

De televisiekijkers van de NOS werden in de rust van Nederland - Georgië getrakteerd op een vernietigend betoog van Pierre van Hooijdonk. Oranje stond weliswaar met 1-0 voor door een rake strafschop van Memphis Depay, maar had niet bepaald weten te imponeren in De Grolsch Veste. “Wat mijn eerste indruk is? Het Nederlands elftal voetbalt in dit systeem als een kind dat voor de eerste keer gaat fietsen zonder zijwieltjes. Het lijkt eigenlijk nergens op”, sprak Van Hooijdonk. Nadat ook Marten de Roon nog gefileerd werd, vroeg presentator Sjoerd van Ramshorst voorzichtig of er nog lichtpuntjes waren. “Blind speelde wel weer goed”, antwoordde Van Hooijdonk. “In de eerste twee minuten zag je wel zijn zwakte, omdat hij op snelheid geklopt werd. Maar zijn ballen tussen de linies maken echt het verschil. Er is geen speler in het Nederlands elftal die die ballen beter kan geven dan hij.”

De EK-droom van Blind leek op 30 maart op het kunstgrasveld van het Victoria Stadium in Gibraltar ruw uiteen te spatten. Tjay De Barr nam hem met 52 minuten op de klok mee in zijn val, waarna zijn linkerbeen in het kunstgras bleef staan en zijn lichaam de andere kant op draaide. Er ging al een kleine zucht van verlichting door Nederland toen De Boer na afloop aangaf dat het niet om een knie- en daarmee kruisbandblessure ging, maar om een kwetsuur aan de enkel. Toch moet de bondscoach even achter zijn oor gekrabd hebben toen Ajax een dag later met de diagnose kwam: een gescheurde voorste enkelband. “Ik ga ervan uit dat mijn seizoen bij Ajax voorbij is”, zei Blind zelf nadat de schade bekend was. “Volgende week word ik geopereerd. Als echt alles tijdens de revalidatie meezit, heb ik de hoop dat ik het EK nog kan halen.”

De afwezigheid van Blind liet zich voelen bij Ajax. De dubbel werd weliswaar zonder hem binnengehaald, maar de landstitel was op het moment dat hij geblesseerd raakte al min of meer binnen gezien de voorsprong van twaalf punten op naaste achtervolger PSV. Waar Ajax Blind misschien wel het meest miste, was in het verloren tweeluik tegen AS Roma in de kwartfinale van de Europa League. “Ajax kan in bepaalde wedstrijden maar moeilijk zonder Daley Blind”, zo concludeerde Het Parool na het 1-1 gelijkspel in Rome, dat na een 1-2 nederlaag in de heenwedstrijd uitschakeling betekende. Op basis van de statistieken van Opta valt één ding op. Het winstpercentage van Ajax was zonder Blind exact hetzelfde en er werden gemiddeld evenveel punten gepakt, maar er werd in de zeventien wedstrijden waarin hij niet meedeed wel minder gescoord: gemiddeld 2,2 treffers per duel om gemiddeld 2,8 treffers per duel. Aan de andere kant werden er zonder Blind minder tegendoelpunten (0,6 om 0,9) geïncasseerd.

Opvallend is dat deze trend in Oranje vrijwel exact hetzelfde is. Het winstpercentage vertoont geen grote verschillen, maar met Blind wordt er per wedstrijd meer gescoord (2,1 om 1,8) en krijgt Oranje meer tegendoelpunten (1,1 om 0,7). Wanneer er dieper wordt ingezoomd op zijn statistieken blijkt Blind een belangrijke rol te spelen in de opbouw van het Nederlands elftal. Niet voor niets noemde Bert van Marwijk Blind in zijn column in De Telegraaf ‘in opbouwend opzicht een uitzonderlijke speler’. Sinds Oranje na het aantreden van Ronald Koeman min of meer in de samenstelling speelt waarmee nu naar het EK wordt gegaan, zorgde de aanwezigheid van Blind gemiddeld voor meer balbezit (59 procent om 55 procent), een stuk meer schoten (17,4 om 12), meer voorzetten uit open spel (16,4 om 14,3), meer passes naar het meest aanvallende derde deel van het veld (65,9 om 60,8) en een hogere passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander én naar het meest aanvallende derde van het veld. Gemiddeld genomen wordt er sinds het aantreden van Koeman ook vaker gewonnen door Oranje als Blind op het veld staat.

Ook in vergelijking met de andere voor het EK beschikbare centrumverdedigers blijkt Blind van grote waarde in de opbouw van Oranje. Zijn gemiddeld aantal passes voorwaarts ligt een stuk hoger dan die van Nathan Aké, Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt. Ook qua passes en passnauwkeurigheid op de helft van de tegenstander doet Blind het beter dan de andere centrumverdedigers van het Nederlands elftal, al noteerde Jurrïen Timber in zijn eerste twee interlands voor Oranje in dit opzicht nóg betere cijfers. Al met al lijkt Blind voor de meest linkse positie in de driemansdefensie in het 5-3-2-systeem van De Boer zo een streepje voor te hebben op Aké, die in het afgelopen seizoen ook nog eens weinig aan spelen toekwam bij Manchester City.

De cijfers van Blind ten opzichte van de andere centrumverdedigers van Oranje en Marten de Roon, omdat de Ajacied ook op het middenveld zou kunnen spelen. De vergelijking met De Roon geeft wel een vertekend beeld, omdat hij op een positie speelt waar het bijvoorbeeld moeilijker is om een hoge passnauwkeurigheid te halen.

Mocht De Boer toch schakelen naar een 4-3-3-systeem en willen vasthouden aan een centraal duo bestaande uit De Ligt en De Vrij, kan het ook nog een optie zijn om Blind als linksback te posteren. Al speelde Blind op het WK van 2014 ook als wingback in de 5-3-2-formatie van toenmalig bondscoach Louis van Gaal. De Boer koos in de oefeninterlands tegen Schotland en Georgië voor Owen Wijndal als linksback, terwijl Patrick van Aanholt tot twee keer toe als invaller in het veld kwam op deze positie. Blind doet het gemiddeld genomen in de lucht beter en levert meer (voorwaartse) passes. Wijndal doet het daarentegen in vergelijking met Van Aanholt en Blind het best op het gebied van (gewonnen) duels en tackles, terwijl de vleugelverdediger van Crystal Palace de meeste balheroveringen en intercepties kan overleggen.

Al met al is het dus niet onlogisch dat De Boer tot het laatste moment heeft gewacht om Blind nog mee te nemen naar het EK. Waar Ajax-trainer Erik ten Hag herhaaldelijk zijn twijfels uitsprak over de EK-kansen van Blind, toonde De Boer zich alleen al optimistisch door hem op te nemen in de (voor)selectie. “Hij staat er hartstikke goed voor op dit moment. Hij staat al een week op het veld. Hij is al aan het sprinten, eigenlijk alles aan het doen, alleen hij heeft nog niet met de groep getraind. Wanneer hij weer kan spelen? Ik denk dat we ons moeten richten op de tweede oefenwedstrijd (tegen Georgië, red.). Het zou mooi zijn als hij 6 juni wat minuten zou kunnen maken”, zo sprak De Boer voorafgaand aan de oefeninterland tegen Schotland. Die verwachting kwam uit, want Blind speelde tegen Georgië 45 minuten mee.

“We hebben risico’s genomen, maar wel verantwoorde risico’s. Het dubbeltje had ook de andere kant op kunnen vallen. Maar ik ben er trots op dat het is gelukt. We hebben echt de grenzen opgezocht in de afgelopen twee maanden. Om het te vergelijken: als jullie als niet topsporters deze enkelblessure zouden hebben opgelopen, dan was zes weken gips het minimale geweest”, zei Blind zelf over zijn revalidatie in gesprek met het Algemeen Dagblad. Tegenover de NOS sprak hij na het duel met Georgië geen voorkeur uit voor een positie in de formatie van Oranje. “Ik voel me fijn in het systeem, dat heb ik al aangetoond denk ik. Ook op die positie kan ik prima uit de voeten. Ik voel me prettig op deze plek. Of het nou op linksback is of in het centrum, dat maakt voor mij niet uit. In dit systeem heb je soms iets minder de bal, dat is moeilijk te accepteren. Als je dat weet moet je dat een plek geven en op die manier een tegenstander bestrijden.”

Het ligt in ieder geval voor de hand dat Blind op het EK een basisplaats zal hebben, al zijn de analisten het er nog niet direct helemaal over eens op welke positie. Marciano Vink pleitte er bijvoorbeeld voor om Blind om het middenveld te posteren, terwijl Hans Kraay junior benadrukte dat de Ajacied ook ‘prima’ als linksback zou kunnen spelen. “De Ligt, Blind en De Vrij zou ik in het centrum zetten, dan is Timber het haasje. Daar is niks mis mee, die jongen doet het hartstikke goed, geniet iedere seconde en heeft zich nu voor half Europa al laten zien”, zei Kraay in de studio van ESPN. De analist stak zijn bewondering voor Blind in ieder geval niet onder stoelen of banken. “Wonderlijk is een mooi woord, ik heb daar mega respect voor. Wát een winnaar is hij. Het is alleen maar tussen de linies hard in spelen, op het goede been. Onze analisten kunnen daar 721 Eredivisie-ballen op loslaten. Hij raakt niks kwijt in de twee of drie maanden die hij geblesseerd is geweest. Hoe hij schijnt te trainen, hoe hij tekeergaat: ik vind het geweldig. Ik vind Daley Blind ge-wel-dig.”

