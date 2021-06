Matthijs de Ligt geeft positief signaal af op training bij Oranje

Dinsdag, 8 juni 2021 om 13:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:13

Matthijs de Ligt heeft dinsdag voor het eerst weer meegetraind met de rest van de Oranje-selectie. De 21-jarige centrumverdediger is herstellende van een liesblessure en zat daarom zondag tijdens het oefenduel met Georgië (3-0 winst) op de tribune. De Ligt lijkt nu dus alweer op de weg terug.

Zaterdag haakte De Ligt af op de groepstraining met ogenschijnlijke liesklachten. Maandag trainde hij individueel samen met Donny van de Beek, die inmiddels definitief is afgehaakt voor het Europees kampioenschap. De Ligt sloot dinsdag aan het begin van de training weer aan bij de groep. Hij deed minstens een kwartier mee. Omdat de rest van de training besloten was, is niet duidelijk of de verdediger van Juventus ook daarna bij de selectie bleef.

De Ligt heeft vijf dagen om wedstrijdfit te worden voor de opening van het EK. Zondag om 21.00 uur trapt Oranje in de Johan Cruijff ArenA af tegen Oekraïne. Naast Van de Beek zette bondscoach Frank de Boer eerder een streep door de namen van Hans Hateboer (voetblessure) en Jasper Cillessen (coronabesmetting).