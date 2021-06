Oranje-spelers treuren om ‘groot gemis’: ‘We leven met Donny mee’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 12:05 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:11

Het 5-3-2-systeem dat het Nederlands elftal hanteerde in de oefeninterlands tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0) kwam bondscoach Frank de Boer op de nodige kritiek te staan van met name analisten. De wingbacks Denzel Dumfries en Owen Wijndal echter voelen zich best prettig in het systeem dat hun de gelegenheid geeft om mee naar voren te gaan. Normaal gesproken begint Oranje ook op deze manier aan het EK. De backs bespreken daarnaast de absentie van Donny van de Beek, die vanwege een blessure het EK moet laten schieten.

Dumfries kijkt vooral naar de voordelen van het door De Boer geïntroduceerde systeem. "We zijn allebei energieke backs en kunnen in dit systeem onze energie kwijt. Ik vind het wel lekker dat je nu kan doorstappen naar de back van de tegenstander", zo laat de vleugelverdediger van PSV dinsdagochtend weten op een persmoment voorafgaand aan de training van het Nederlands elftal. Dumfries krijgt tijdens de persbijeenkomst bijval van collega-verdediger Wijndal, al geeft de AZ-back toe dat hij wel even moest wennen.

"Normaal heb je een aanvaller voor je", zo verklaart Wijndal. "Nu moet je eerder voorin zien te komen dan dat je gewend bent. Het betekent dat je die momenten beter moet uitkiezen. Het is iets waar we hard aan werken, door te praten met de trainers, medespelers en ook door veel beelden te bekijken. Maar ik merk dat het steeds beter gaat. Zondag (tegen Oekraïne, red.) zullen we er klaar voor zijn", aldus de strijdvaardige Wijndal.

Het verdedigingsduo van Oranje heeft uiteraard ook te horen gekregen dat Donny van de Beek het EK moet missen vanwege een blessure. "We werken met elkaar toe naar een toernooi en Donny is een belangrijk onderdeel van de groep. Als hij dan wegvalt, dan is dat een groot gemis. We leven met hem mee, want het is een harde klap", verzucht de teleurgestelde Dumfries. Ook bij Wijndal komt het wegvallen van de middenvelder van Manchester United hard aan. "De trainer heeft ons net verteld dat hij naar huis gaat. Allereerst is het vervelend voor Donny, maar dat is het net zo goed voor de andere spelers."