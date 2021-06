Rijzende ster van Stuttgart speelt onder valse naam en valse leeftijd

Dinsdag, 8 juni 2021 om 11:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 12:17

Silas Wamangituka komt dinsdag met een opmerkelijke ontboezeming op de website van zijn club VfB Stuttgart. De rechtermiddenvelder kreeg in 2017 valse identiteitspapieren van zijn Belgische zaakwaarnemer en speelde dus vier jaar onder een valse naam. Ook de leeftijd die hij opgaf blijkt niet te kloppen: hij is precies één jaar ouder.

Zijn echte naam is Silas Katompa Mvumpa, zo heeft hij onlangs aan VfB Stuttgart laten weten. Hij werd geboren op 6 oktober 1998 in Kinshasa (Congo), precies één jaar eerder dan hij opgaf. De leeftijd van de middenvelder is dus niet 21 maar 22 jaar. In de Franse en Duitse media gingen al langere tijd geruchten over de valse identiteit van de speler. Uit angst voor de consequenties hield hij jarenlang zijn mond. Dankzij het vertrouwen vanuit Stuttgart en de steun van zijn nieuwe zaakwaarnemer gaf de Afrikaan onlangs alsnog openheid van zaken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mvumpa, de naam waarmee hij vanaf nu door het leven zal gaan, werd in 2019 door Stuttgart overgenomen van Paris FC en had de afgelopen twee jaar een basisplaats. Hij geldt als een van de grootste talenten van de Duitse club. "Ik heb de afgelopen jaren constant in angst geleefd en ik maakte me ook grote zorgen over mijn familie in Congo", legt hij uit over zijn situatie. "Het was een moeilijke stap voor mij om mijn verhaal te onthullen. Ik durfde dit alleen te doen met de steun van mijn nieuwe adviseurs. Het werd me duidelijk dat ik niet meer bang hoef te zijn en dat we alles samen op tafel kunnen zetten. Ik had deze stap niet durven zetten als Stuttgart geen tweede thuis voor mij was geworden waar ik me veilig voel."

In 2017 werd de toen negentienjarige Mvumpa uitgenodigd voor een trainingsstage bij Anderlecht. Hiervoor kreeg hij een visum voor België op zijn correcte naam. Anderlecht wilde de middenvelder vastleggen, maar vroeg hem om terug te reizen naar Congo en met een nieuw visum terug te komen. In die situatie werd Mvumpa door zijn Belgische zaakwaarnemer, wiens naam bij Stuttgart bekend is, onder grote druk gezet. De belangenbehartiger hield hem voor dat hij niet meer naar Europa zou mogen terugkeren als hij naar Congo zou gaan. Mvumpa belandde vervolgens in de greep van de zaakwaarnemer. Hij woonde een tijd in Parijs bij zijn agent, die hem volledig afsloot van de buitenwereld. De zaakwaarnemer voorzag hem in die periode van een nieuwe identiteit.

Volgens de beoordeling van Stuttgart deed de agent dat niet met als motief om een grotere kans te maken op verblijfsrecht in Europa. Het maakte Mvumpa chantabel, waardoor zijn afhankelijkheid van de agent werd vergroot. De jonge speler, die zich ook zorgen maakte om zijn familie in Congo, kwam onder grote psychologische druk. Zijn salaris werd niet aan hem betaald, maar hij kreeg slechts een deel van zijn makelaar. Ook dreigde de agent voortdurend dat Silas nooit meer zou mogen voetballen.

Mvumpa is erg opgelucht dat zijn geheim onthuld is. "Ik hoop dat ik ook andere spelers kan aanmoedigen die soortgelijke ervaringen hebben met makelaars", reageert hij. "Ik ben VfB Stuttgart zeer dankbaar voor al het vertrouwen en de steun die ze gedurende deze tijd hebben getoond." Stuttgart onderzoekt momenteel juridische stappen tegen de voormalig zaakwaarnemer van Mvumpa.