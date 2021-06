Mbappé: ‘Hij vertelde mij al dat ik naar die club zou moeten gaan’

Dinsdag, 8 juni 2021 om 10:51 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:30

Kylian Mbappé heeft bij de Franse nationale ploeg met Lucas Hernández, Benjamin Pavard, Kingsley Coman en Corentin Tolisso maar liefst vier collega-internationals die uitkomen voor Bayern München. Met dat viertal praat hij ook geregeld over zijn toekomst op clubniveau. Hernández adviseerde Mbappé in aanloop naar het EK al om Paris Saint-Germain deze zomer in te ruilen voor Bayern.

"Lucas Hernández heeft mij al verteld dat ik naar Bayern zou moeten komen", zo verklaart Mbappé in een interview met BILD. Of een verhuizing richting München realistisch is kan de sterspeler van Frankrijk en PSG niet zeggen. "In het voetbal weet je maar nooit wat er gaat gebeuren. Maar ik ben gelukkig met mijn huidige situatie." Real Madrid wordt al enige tijd gezien als de club met de beste papieren om Mbappé over te nemen van PSG, waar hij nog een seizoen vastligt.

Mbappé is sowieso onder de indruk van de status van Bayern in het internationale topvoetbal. "Bayern behoort tot de vijf beste clubs ter wereld", zo benadrukt de begeerde aanvaller van Les Bleus. "Ze verdienen echt een compliment voor het feit dat er elk jaar weer een zeer sterke selectie staat. Ze weten daar echt wat ze aan het doen zijn, er is een duidelijk plan. Voor elke prijs die er te winnen valt behoren ze tot de absolute topfavorieten. Ik zal in de toekomst dus altijd van Bayern moeten winnen om een prijs te veroveren", aldus Mbappé.

Bayern werd in de kwartfinale van de Champions League uitgeschakeld door PSG, dat in München dankzij twee treffers van Mbappé wist te zegevieren met 2-3. De 0-1 overwinning in Parijs was uiteindelijk niet voldoende voor der Rekordmeister om uitschakeling te voorkomen. Mbappé opent het EK met Frankrijk op 15 juni overigens met de topper tegen Duitsland in groep F.

Voorlopig lijkt het erop dat Mbappé volgend seizoen gewoon weer samenspeelt met Neymar, die hij heel hoog heeft zitten. "Het is een van mijn beste vrienden. Veel mensen hebben geen goed woord over voor zijn houding, maar ik kan je verzekeren dat het echt een goede jongen is. Hoe veel mensen over hem denken is absoluut niet terecht, je zou hem beter moeten leren kennen om echt een oordeel te kunnen vellen. We zijn altijd aan het lachen en zijn constant met weddenschappen bezig, zoals wie de meeste doelpunten maakt op de training, met een etentje voor de winnaar. Op die manier houden we elkaar scherp en weten we elkaar echt te motiveren", zo besluit de Franse topschutter.