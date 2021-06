Héctor Moreno kiest na dertien jaar voor terugkeer in Mexico

Dinsdag, 8 juni 2021 om 10:30 • Rian Rosendaal

Héctor Moreno keert na een afwezigheid van dertien jaar terug in de Mexicaanse competitie. CF Monterrey maakt namelijk melding van de komst van de 33-jarige centrumverdediger, die afkomstig is van Al-Gharafa SC uit Qatar. Moreno verliet zijn thuisland in 2008 en speelde in Europa onder meer voor PSV en AZ. De routinier heeft 108 interlands voor Mexico achter zijn naam staan.

"Ik ben in Europa ontzettend gegroeid als voetballer", verklaart Moreno op de website van Monterrey. "Het is voor mij een geweldig avontuur geweest, maar de tijd is nu gekomen om terug te keren naar huis." De mandekker kijkt reikhalzend uit naar zijn eerste speelminuten voor Monterrey. "Ik ben als speler voor honderd procent gemotiveerd. Op en buiten het veld zal ik de kleuren van de club met zoveel mogelijk trots uitdragen. De verantwoordelijkheid die ik voel is groot, want ik weet dat dit een geweldige club is", aldus de nog steeds ambitieuze Moreno.

Moreno werd in 2008 door AZ weggeplukt bij Pumas en in zijn eerste volledige seizoen in Alkmaar veroverde de verdediger gelijk de landstitel. In 2011 koos hij voor Espanyol, om vervolgens in 2015 bij PSV terug te keren in de Eredivisie. Ook in Eindhoven wist Moreno in zijn eerste seizoen het kampioenschap in de wacht te slepen. Na PSV volgden nog avonturen bij AS Roma en Real Sociedad, voordat Al-Gharafa hem in 2019 naar Qatar wist te halen. Zijn contract aldaar liep nog een jaar door.