Dinsdag, 8 juni 2021 om 09:02 • Yanick Vos • Laatste update: 09:35

Marciano Vink heeft zich gestoord aan de houding van Wout Weghorst toen de spits zondag gewisseld werd bij het duel tussen Nederland en Georgië (3-0 winst). Nadat de spits zijn eerste doelpunt in dienst van Oranje had gemaakt, haalde bondscoach Frank de Boer hem naar de kant ten faveure van Donyell Malen. Weghorst reageerde teleurgesteld en daar was De Boer zichtbaar niet van gediend, zo merkte Vink maandagavond op bij Voetbalpraat.

Weghorst hikte al lange tijd tegen het Nederlands elftal aan door zijn goede seizoen bij VfL Wolfsburg. De 28-jarige spits kreeg de afgelopen twee oefenwedstrijden van Oranje een basisplaats van De Boer en lijkt de concurrentiestrijd met Luuk de Jong gewonnen te hebben. In het 5-3-2-systeem van de bondscoach kan Weghorst zich naar alle waarschijnlijkheid opmaken voor een basisplaats zondag bij de start van de EK-groepsfase tegen Oekraïne (21.00 uur).

“Wij hadden al een vermoeden en we wisten het wel, bij de eerste leeuwen toen hij gescoord had bij Wolfsburg wist je al: het zit heel diep”, aldus Vink bij het programma van ESPN. Met ‘de eerste leeuwen’ doelt Vink op de manier van juichen van Weghorst. “Iedereen gunt hem het doelpunt, alleen je kunt het wel doortrekken als je gewisseld wordt en dat was niet oké. Als je De Jong in één klap gepasseerd bent in de hiërarchie en gewisseld wordt voor een andere speler, dus niet eens je concurrent, en dan zó'n houding hebt... Ik zag aan het gezicht van Frank de Boer dat hij daar niet van gediend was.”

Sjoerd Mossou, journalist van het Algemeen Dagblad, haakte vervolgens in: “Voor een bescheiden voetballer is hij erg onbescheiden, dat is wel een feit. Dat is best opmerkelijk, want hij is geen aaibare voetballer. Hij is best wel irritant.” Vink voegde daar op zijn beurt aan toe: “Doet hij heel erg zijn best om aardig gevonden te worden of een cultheld te worden? Ik weet het niet. Het is wel heel erg over the top.”

Volgens Mossou vindt het publiek het mooi hoe Weghorst zich manifesteert bij Oranje. “Hij is natuurlijk een beetje een antiheld, die via FC Emmen en Heracles Almelo het Nederlands elftal gehaald heeft.” Vink vindt oud-Feyenoorder József Kiprich meer een antiheld dan Weghorst. “En dat vinden mensen mooi, maar het moet niet irritant gaan worden", besloot de analist.