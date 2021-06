Arkadiusz Milik haakt op laatste moment af voor EK

Maandag, 7 juni 2021 om 23:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:53

Arkadiusz Milik zal niet te bewonderen zijn op het EK. De 27-jarige spits van Polen voerde de afgelopen dag een race tegen de klok om tijdig hersteld te zijn van een knieblessure. Ondanks intensieve behandelingen is dat niet gelukt en Milik heeft het Poolse trainingskamp dan ook verlaten.

Milik speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Olympique Marseille en raakte op 23 mei in de laatste competitiewedstrijd geblesseerd. De voormalig aanvaller van Ajax meldde zich desondanks bij het Poolse elftal, waar hij met de medische staf hard werkte aan zijn herstel. Gedurende twee weken onderging Milik diverse behandelingen volgens een strikt gedefinieerd plan, dat hem in staat moest stellen om terug te keren naar volledige trainingsbelasting.

Maandag werd de knie van Milik, die in 59 interlands 15 keer scoorde, getest tijdens de training en daaruit is gebleken dat de spits niet voldoende hersteld is om deel te nemen aan het EK. In overleg met de staf besloot Milik om het trainingskamp te verlaten. Bondscoach Paulo Sousa roept geen vervanger op. Milik gaat terug naar Napoli, waar hij verder gaat werken aan zijn revalidatie.

Het EK-avontuur voor Polen in groep E gaat van start op 14 juni, met Slowakije als tegenstander in het Krestovsky Stadion in Sint-Petersburg. Daarna volgen de andere twee groepswedstrijden voor het keurkorps van Sousa: Spanje (19 juni) in Sevilla en Zweden (23 juni) wederom in Sint-Petersburg.