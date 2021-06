Marciano Vink maakt met zeven argumenten totaal gehakt van huidig Oranje

Maandag, 7 juni 2021 om 22:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:03

Marciano Vink laat maandagavond weinig heel van het Oranje onder Frank de Boer. De analist van ESPN voert zeven 'tegenstrijdigheden' aan die hij in aanloop naar het EK ontdekte in het Nederlands elftal. Vink vindt dat Oranje onder De Boer veel te weinig van eigen kunnen uitgaat en geeft diverse voorbeelden van spelers die totaal niet uit de verf kwamen in de afgelopen oefeninterlands.

"Het hangt aan elkaar van tegenstrijdigheden", opent Vink bij Voetbalpraat. "Er zijn een heleboel verdedigers geselecteerd voor het EK en het zijn eigenlijk allemaal verdedigers die in een viermansdefensie spelen. De enige die dat niet doet is Stefan de Vrij. Nu moeten al die anderen in twee weken tijd omgevormd worden naar een vijfmansdefensie of -middenveld, hoe je het ook invult."

Ook op individueel niveau snapt Vink de keuzes van De Boer niet. "Marten de Roon is een speler die het in Oranje eigenlijk al wedstrijdenlang niet brengt", zegt hij over de middenvelder van Atalanta, die lijkt verzekerd van een vaste basisplaats. Vink gaat verder: "Steven Berghuis deed het in de WK-kwalificatiewedstrijden fantastisch, die wordt nu geslachtofferd ten koste van een tweespitsensysteem. Wout Weghorst zat er nooit bij en staat er nu in."

Voetballend loopt het uiterst stroef bij Oranje, ziet Vink. "Er zijn ook een aantal spelers die niet meer uit de verf komen: ik zie geen Frenkie de Jong meer die zich laat uitzakken, want daar staat opeens Daley Blind of Matthijs de Ligt. Ik zie Owen Wijndal ineens heel hoog staan en totaal niet meer weten wat hij moet doen. Hij moet iemand voor zich hebben, zoals bij AZ met Jesper Karlsson. Als die dan naar binnen trekt, ontstaat er een soort corridor voor Wijndal. En je krijgt nu in Oranje steeds de twee spelers aan de bal die je niet aan de bal wil hebben: dat zijn De Roon en De Vrij. In mijn ogen moet daar verandering in komen: ga gewoon met Blind op het middenveld spelen, of voor mijn part Ryan Gravenberch. Maar zorg gewoon dat je van achteruit aan het voetballen toekomt."

Vink vindt het uitgangspunt dat De Boer lijkt te hebben gekozen voor het EK totaal verkeerd. "Het gaat er mij om dat we niet moeten denken vanuit de gedachte: wat als we de bal verliezen? Het is heel erg 'wat als'. Ik heb liever dat we spelen vanuit de Nederlandse gedachte, dat we zorgen dat we aan de bal heel goed zijn. Als we dan in de kwartfinale of halve finale stranden, dan hebben we in ieder geval naar onze normen en waarden gevoetbald. Nu zijn we iets geforceerd aan het doen, waarvan iedereen denkt: hè?"