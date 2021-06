Duitsland boekt monsterzege in laatste oefenwedstrijd voor het EK

Maandag, 7 juni 2021 om 22:33 • Chris Meijer

Duitsland kan met een uitstekend gevoel gaan toewerken naar de start van het EK. De ploeg van bondscoach Joachim Löw boekte in zijn uitzwaaiwedstrijd een 7-1 overwinning op Letland, door doelpunten van Robin Gosens, Ilkay Gündogan, Thomas Müller, Kai Havertz, Serge Gnabry, Timo Werner en Leroy Sané. Duitsland opent het EK volgende week dinsdag met een wedstrijd in de Allianz Arena tegen Frankrijk.

Voorafgaand aan de oefeninterland in Düsseldorf betrad Manuel Neuer door een erehaag het veld, omdat hij voor de honderdste keer onder de lat stond bij Duitsland. In het jubileumduel van de doelman van Bayern München was het vanaf het eerste fluitsignaal eenrichtingsverkeer richting het andere doel. Nadat pogingen van Müller en Havertz nog geen doelpunten hadden opgeleverd, kwam die Mannschaft met negentien minuten op de klok op voorsprong. Gosens zette de aanval zelf op, kreeg de bal terug van Havertz en schoot zijn eerste interlanddoelpunt tegen de touwen.

Slechts twee minuten later verdubbelde Duitsland de marge. Gündogan trachtte op de rand van het strafschopgebied een combinatie op te zetten, maar kreeg de bal via een Lets been terug en vuurde het leer vervolgens in de linkerkruising achter de kansloze doelman Roberts Ozols. Binnen het halfuur tilde Duitsland de marge al naar drie. Gnabry gaf de bal binnen het strafschopgebied mee aan Gosens, die op zijn beurt de doorgelopen Müller vond. De aanvallende middenvelder van Bayern München schoof overtuigend zijn eerste doelpunt sinds zijn terugkeer in de Duitse nationale ploeg binnen.

In de slotfase van de eerste helft voerde Duitsland het tempo nog even op. Müller bediende Havertz, die binnen het strafschopgebied alle tijd en ruimte kreeg. De aanvallende middenvelder van Chelsea plaatste de bal uiteindelijk tussen de benen van Ozols door in het doel. Het slotakkoord van de eerste helft kwam op naam van Gnabry, al kwam dat doelpunt ook deels op het conto van Mats Hummels. De net als Müller bij de Duitse nationale ploeg teruggekeerde verdediger vond Gnabry met een afgemeten pass met de buitenkant van de rechtervoet, waarna de aanvaller van Bayern München binnen de zestien hard raak schoot.

Na rust hield Letland het doel slechts vier minuten schoon. Een lage voorzet van Joshua Kimmich werd bij de eerste paal binnengetikt door invaller Timo Werner. De spits van Chelsea liet kort daarna na om direct zijn tweede treffer van de avond op het scorebord te zetten, toen zijn kopbal tegen een Letse verdediger aan ging. Ook invaller Sané liet tot twee keer toe na om de score verder op te voeren. Na kansen voor Müller en Hummels deed Letland een kwartier voor het einde plotseling iets terug. Een afstandsschot van Aleksejs Saveljevs vloog in de linkerhoek achter Neuer.

De treffer bleek voor Letland niet het startschot om verder terug te komen in de wedstrijd, want een minuut later was het weer raak aan de andere kant. Müller kreeg de ruimte om de draaien binnen het strafschopgebied en kon daardoor Sané in stelling brengen, die van binnen het vijfmetergebied raak schoot. Het bleek het slotakkoord van het vermakelijke duel, daar er in de laatste tien minuten geen doelpunten meer vielen.