‘Frank de Boer wil van Nederland een kopie maken van België’

Maandag, 7 juni 2021 om 20:29 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:35

Aad de Mos heeft weinig vertrouwen in het 5-3-2-systeem dat Frank de Boer vermoedelijk op het EK wil gebruiken met Oranje. De trainer in ruste is van mening dat de formatie met vijf verdedigers niet goed aansluit bij de Nederlandse voetbalcultuur en zou liever zien dat Oranje in het klassieke 4-3-3 op het toernooi verschijnt.

"De Boer wil van Nederland een kopie maken van België, Atalanta en Chelsea, maar die 5-3-2 is tegen de natuur van ons voetbal in", zegt De Mos tegenover Het Laatste Nieuws. "Dat hebben de spelers ook al laten voelen, zij spelen liever 4-3-3 en gedijen daarin ook beter." Toch zal De Boer daar vermoedelijk niet voor kiezen. "Het gelijkspel dat het Nederlands elftal vorig jaar in oktober behaalde in Italië (in de Nations League werd het 1-1, red.) sterkt De Boer in dat idee. De 4-3-3 blijft voor hem slechts een plan-B. De Boer is natuurlijk een adept van Louis Van Gaal, die met de 5-3-2 grote sier maakte op het WK 2014 in Brazilië.”

De Mos ziet echter ook kansen voor Oranje. “De centrale as, die is goed. Met Daley Blind, Stefan de Vrij, Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Georginio Wijnaldum en Memphis Depay." Voorin acht de voormalig oefenmeester Nederland kwetsbaar. "Je mag er niet aan denken dat er iets met Memphis Depay gebeurt. We zijn te afhankelijk van hem. Zonder Depay amper nog assists of goals. Wout Weghorst, die nu zijn kans krijgt in de spits, is niet de speler die het individueel kan openbreken. Die 5-3-2 is ook geen 5-2-3: we hebben echt te weinig wapens voorin. Ik vrees dat dit zelfs als in de groepsfase pijnlijk tot uiting zal komen, waarin het wel eens moeilijk zou kunnen worden om door de defensieve blokken van Oostenrijk, Noord-Macedonië en Oekraïne te komen."

Veel bij Oranje zal volgens De Mos van Depay moeten komen. "Depay heeft alles om de uitblinker te worden en dan een grote transfer te maken uit Lyon, maar Ryan Gravenberch is ook indrukwekkend. Hij is de beste jonge speler die we in lange tijd hebben gehad. Bovendien kan hij ook een goal maken, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Speelt dikwijls verticaal, heeft een groot vermogen. Alleen moet De Boer hem wel opstellen natuurlijk... momenteel heeft hij nog geen basisplaats." Gravenberch viel tegen Georgië (3-0 winst) in de tweede helft in voor Frenkie de Jong.