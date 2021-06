Oekraïne kent vooral dankzij tegenstander uitstekende generale voor Oranje

Maandag, 7 juni 2021 om 19:55 • Chris Meijer

Oekraïne heeft een uitstekende generale repetitie afgewerkt voor het duel met Oranje, waarmee beide landen komende zondag in de Johan Cruijff ArenA hun EK beginnen. De ploeg van bondscoach Andriy Shevchenko versloeg Cyprus met 4-0, door doelpunten van Andriy Yarmolenko (tweemaal), Oleksandr Zinchenko en Roman Yaremchuk. Oekraïne werd wel behoorlijk in het zadel geholpen door Cyprus, dat in de eerste helft twee strafschoppen weggaf en met tien man kwam te staan.

Shevchenko voerde de nodige wijzigingen door ten opzichte van de voorgaande oefeninterland tegen Noord-Ierland. De keuzeheer ruimde een plek in voor onder meer Zinchenko, die ruim een week geleden nog met Manchester City de Champions League-finale verloor van Chelsea. Zinchenko vormde samen met Yarmolenko, Ruslan Malinovskyi en Oleksandr Zubkov de aanvallend ingestelde middenvelders in de formatie van Shevchenko, achter de eenzame spits Yaremchuk.

Dat de uitzwaaiwedstrijd in het Metalist Stadion van Charkov een comfortabel verloop kende was grotendeels te danken aan Cyprus, de nummer 97 van de FIFA-ranking. Met 37 minuten op de klok werd de doorgebroken Zubkov gevloerd door Andreas Panagiotou, die daarvoor een rode kaart kreeg van scheidsrechter Vitalijs Spasjonnikovs uit Letland. Yarmolenko maakte vervolgens vanaf elf meter geen fout. In de blessuretijd van de eerste helft ging de bal andermaal op de stip, deze keer vanwege een handsbal van Nicholas Ioannou. Na Yarmolenko kon ook Zinchenko zich vanuit een penalty op het scorebord zetten.

In de tweede helft nam Oekraïne verder afstand van het tiental van Cyprus. Na 59 minuten spelen was Yaremchuk het eindstation van een uiterst fraaie aanval, die na een korte combinatie tussen Zinchenko en invaller Marlos binnen het strafschopgebied tot stand kwam. Yarmolenko tilde de eindstand vijf minuten later al naar 4-0, toen een getoucheerd schot vanaf de rand van het strafschopgebied tergend langzaam in de linkerhoek langs doelman Konstantinos Panagi stuiterde.