Spanje plukt mogelijke vervanger Busquets van vakantie op Mykanos

Maandag, 7 juni 2021 om 18:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:55

Brais Méndez mag alsnog dromen van deelname aan het EK met Spanje. De rechtervleugelspits annex middenvelder van Celta de Vigo is door bondscoach Luis Enrique bij de selectie gehaald vanwege de coronabesmetting van Sergio Busquets. Ook Rodrigo Moreno (Leeds United), Pablo Fornals (West Ham United) en Carlos Soler (Valencia) gaan voorlopig meetrainen. Het betekent echter nog niet dat de vier opgeroepen spelers ook meegaan naar het EK.

Zondag gingen alle alarmbellen af in het Spaanse kamp, toen bleek dat Busquets positief is getest op corona. De ervaren middenvelder zit in quarantaine en traint dus voorlopig niet mee bij de Spaanse ploeg. Met het oog op mogelijke nieuwe besmettingen heeft Enrique direct vier reservespelers opgeroepen.

Opmerkelijk genoeg selecteerde de Spaanse keuzeheer slechts 24 spelers voor zijn definitieve EK-selectie, terwijl de UEFA bij uitzondering 26 spelers toestaat voor het komende EK. De selectie is al ingeleverd en dus gaat Spanje met maximaal 24 spelers naar het EK. Veldspelers die fysiek niet in staat zijn om te spelen, mogen voorafgaand aan het toernooi wél vervangen worden. Mocht dus besloten worden om Busquets te laten afvallen, dan kan Méndez, Moreno, Fornals of Soler aan de selectie worden toegevoegd. Doelmannen mogen overigens (in tegenstelling tot veldspelers) gedurende het hele toernooi vervangen worden.

Voor Méndez zal de oproep voor het Spaanse elftal als een complete verrassing zijn gekomen. De 24-jarige speler van Celta was al begonnen aan zijn vakantie op Mykanos, totdat hij maandag plots een telefoontje kreeg van Enrique. Méndez, die pas één keer eerder in actie kwam voor Spanje, stapte vervolgens op het vliegtuig om zich aan te sluiten bij de spelersgroep. Méndez is gevaccineerd tegen het coronavirus, omdat hij onderdeel is van de Olympische selectie van Spanje.

Spanje speelde in voorbereiding op het EK slechts één oefenwedstrijd: tegen Portugal konden beide ploegen het net niet vinden (0-0). Over precies een week volgt de eerste wedstrijd op het EK voor Spanje tegen Zweden. Daarna speelt la Roja in de groep tegen Polen en Slowakije. Alle groepswedstrijden van Spanje worden gespeeld in La Cartuja in Sevilla.