Transfers Keuken Kampioen Divisie 2021/22: Leroy Labylle terug bij MVV

Maandag, 9 augustus 2021 om 14:34 • Thijs Verhaar • Laatste update: 14:43

De zomerse transfermarkt is weer geopend en ook de clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn druk bezig om hun selecties op orde te maken. In dit artikel kun je onder het lijstje van de tien meest recente deals ook het overzicht van alle ingaande en uitgaande transfers in de Keuken Kampioen Divisie op je gemak teruglezen.

De laatste tien transfers in de KKD

Leroy Labylle (was clubloos na vertrek bij RFC Seraing, opgepikt door MVV Maastricht)

Marouan Azarkan (door Excelsior gehuurd van Feyenoord)

Ayman Sellouf (van NEC naar Jong FC Utrecht)

Ahmed Azmi (van Jong FC Utrecht naar Helmond Sport)

Ahmad Mendes Moreira (getekend bij PAS Giannina na vertrek bij Excelsior)

Mitchel Keulen (van Roda JC Kerkrade naar MVV Maastricht)

Calle Johansson (door VVV-Venlo overgenomen van Östers IF)

Gregor Breinburg (was clubloos, opgepikt door ADO Den Haag)

Kay Tejan (van Quick Boys naar TOP Oss)

Thomas Verheydt (opgepikt door ADO Den Haag na vertrek bij Almere City FC)

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Milan van Ewijk daalt niet meer ADO Den Haag af naar de Keuken Kampioen Divisie. Hij vervolgt zijn loopbaan bij sc Heerenveen en brengt een welkome transfersom in het Haagse laatje.

ADO Den Haag

Nieuw

Gregor Breinburg (was clubloos, contract tot 2022)*

Thomas Verheydt (afkomstig van Almere City FC, contract tot 2024)

Dhoraso Moreo Klas (afkomstig van FC Den Bosch, contractduur onbekend)

Aaron Meijers (werd verhuurd aan Sparta Rotterdam)

Evan Rottier (werd verhuurd aan TOP Oss)

*optie voor nog een seizoen

Weg

Robin Polley (vertrokken naar Heracles Almelo)*

Mike Havekotte (vertrokken naar Helmond Sport)

Marko Vejinovic (vertrokken naar Tianjin Jinmen Tiger FC)

Martin Fraisl (vertrokken naar Schalke 04)

Danny Bakker (vertrokken naar NAC Breda)

Pascu (vertrokken naar FC Dordrecht)

Kees de Boer (vertrokken naar VVV-Venlo)

Shaquille Pinas (vertrokken naar Ludogorets)

Milan van Ewijk (vertrokken naar sc Heerenveen)

Jonas Arweiler (werd gehuurd van FC Utrecht)

Ilay Elmkies (werd gehuurd van Hoffenheim)

Dario Del Fabro (werd gehuurd van Juventus)

David Philipp (werd gehuurd van Werder Bremen)

Lassana Faye (werd gehuurd van Sparta Rotterdam)

Juan Familia-Castillo (werd gehuurd van Chelsea)

Bobby Adekanye (werd gehuurd van Lazio)

Michiel Kramer (vertrokken naar RKC Waalwijk)

Nasser El Khayati (transfervrij)

Gianni Zuiverloon (transfervrij)

Youness Mokhtar (transfervrij)

Bilal Oud-Chickh (transfervrij)

Tomislav Gomelt (transfervrij)

Dehninio Muringen (transfervrij)

*werd afgelopen seizoen verhuurd aan FC Dordrecht

Almere City FC

Nieuw

Jonas Arweiler (afkomstig van FC Utrecht, contract tot 2024)

Bradly van Hoeven (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot 2024)

Maarten Pouwels (afkomstig van SC Cambuur, contract tot 2024)

Lance Duijvestijn (afkomstig van Helmond Sport, contract tot 2024)

Ramon Leeuwin (afkomstig van AZ, contract tot 2022)

Weg

Thomas Verheydt (vertrokken naar ADO Den Haag)

Jearl Margaritha (vertrokken naar TOP Oss)

Ryan Flamingo (vertrokken naar Sassuolo)*

Anwar Bensabouh (vertrokken naar Telstar)

Jelle Goselink (vertrokken naar Helmond Sport)

Delvechio Blackson (vertrokken naar Telstar)

Damon Mirani (vertrokken naar FC Volendam)

Radinio Balker (vertrokken naar FC Groningen)

Sam Willemse (vertrokken naar Noordwijk)

Xian Emmers (werd gehuurd van Internazionale)

John Yeboah (werd gehuurd van Willem II)

Elias Sörensen (werd gehuurd van Newcastle United)

Ruggero Mannes (vertrokken naar FC Dordrecht)

Mees Kaandorp (vertrokken naar De Graafschap)

*werd afgelopen seizoen al verhuurd

Danzell Gravenberch moet De Graafschap komend seizoen aan doelpunten helpen. De oudere broer van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch komt over van Sparta Rotterdam.

De Graafschap

Nieuw

Mees Kaandorp (afkomstig van Almere City FC), contract tot 2023)*

Hicham Acheffay (afkomstig van Grasshoppers, contract tot 2023)*

Giovanni Korte (afkomstig van SC Cambuur, contract tot 2023)

Danzell Gravenberch (afkomstig van Sparta Rotterdam, contract tot 2023)

Hidde Jurjus (afkomstig van KFC Uerdingen, contract tot 2023)

*optie voor nog een seizoen



Weg

Toine van Huizen (vertrokken naar FC Dordrecht)

Jordy Tutuarima (vertrokken naar Apollon Smyrnis)

Daryl van Mieghem (vertrokken naar FC Volendam)

Ralf Seuntjens (vertrokken naar NAC Breda)

Sven Blummel (vertrokken naar MVV Maastricht, werd al verhuurd)

Jordy Rondeel (vertrokken naar De Treffers, werd al verhuurd)

Clint Leemans (werd gehuurd van PEC Zwolle)

Melvin Platje (werd gehuurd van Bali United)

Rody de Boer (werd gehuurd van AZ)

Mohamed Hamdaoui (vertrokken naar Zira FK)

Excelsior

Nieuw

Marouan Azarkan (gehuurd van Feyenoord)

Modeste Duku (afkomstig van Olympique Lyon, contract tot 2023)*

Bo Geens (afkomstig van TOP Oss, contract tot 2022)

Sven Nieuwpoort (afkomstig van SC Cambuur, contract tot 2022)*

Stijn van Gassel (afkomstig van Helmond Sport, contract tot 2023)*

Thijs Dallinga (afkomstig van FC Groningen, contract tot 2023)*

Redouan El Yaakoubi (afkomstig van Telstar, contract tot 2023)*

*optie voor nog een seizoen

Weg

Elías Már Ómarsson (vertrokken naar Nîmes)

Joël Zwarts (vertrokken naar Jahn Regensburg)

Robin van der Meer (vertrokken naar Helmond Sport)

Luigi Bruins (vertrokken naar Smitshoek)

Thomas Verhaar (vertrokken naar AFC Amsterdam)

Sander Fischer (vertrokken naar VV Capelle)

Mitchell van Rooijen (werd gehuurd van FC Utrecht)

Sondre Skogen (werd gehuurd van Jong Feyenoord)

Reouan El Hankouri (transfervrij)

Thomas Oude Kotte (vertrokken naar Vendsyssel FF)

Alessandro Damen (transfervrij)

Dylan Seys (vertrokken naar Helmond Sport)

Maarten de Fockert (transfervrij)

Hervé Matthys (transfervrij)

Niek den Heeten (transfervrij)

FC Den Bosch

Nieuw

Mike van Beijnen (gehuurd van Fortuna Sittard)

Ricardo Kip (afkomstig van Doxa Dramas, contract op amateurbasis)

Linus Zimmer (afkomstig van RB Leipzig, contract tot 2023)

Victor van den Bogert (afkomstig van Willem II, contract tot 2023)

Weg

Don Bolsius (vertrokken naar Fermana)

Mats Deijl (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Robin Voets (vertrokken naar Blauw Geel ‘38)

Dhoraso Moreo Klas (vertrokken naar ADO Den Haag)

Romano Postema (werd gehuurd van FC Groningen)

Adrien Bongiovanni (werd gehuurd van AS Monaco)

Roy Kuijpers (werd gehuurd van Vitesse)

Junior van der Velden (transfervrij)

Frank Sturing (transfervrij)

Christophe van Zutphen (transfervrij)

Dwayne Green (transfervrij)

Lorenzo Soares Fonseca (vertrokken naar Coimbra)

Paco van Moorsel (transfervrij)

Soufyan Ahannach (transfervrij)

Naoufal Bannis is een van de tien huurlingen die in de zomer werd uitgezwaaid door FC Dordrecht.

FC Dordrecht

Nieuw

Anouar El Azzouzi (was clubloos, contractduur onbekend)

Joey Koorevaar (afkomstig van Jong Feyenoord, contractduur onbekend)

Jop van der Avert (afkomstig van Jong Willem II, contract tot 2023)

Seydine N’Diaye (gehuurd van Göztepe)

Toine van Huizen (afkomstig van De Graafschap, contract tot 2023)

Ruggero Mannes (afkomstig van Almere City FC, contractduur onbekend)

Tim Hölscher (afkomstig van TOP Oss, contractduur onbekend)

Alessio Miceli (afkomstig van Piacenza, contractduur onbekend)

Ibrahim Cissoko (contractduur onbekend)

Pascu (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2022)

Mauro Savastano (was clubloos, contractduur onbekend)

Stijn Meijer (was clubloos, contractduur onbekend)

Emir Biberoglu (afkomstig van Jong AZ, contractduur onbekend)

Weg

Kevin Jansen (vertrokken naar PAEEK)

Dylan de Braal (vertrokken naar IJsselmeervogels)

Ronald Vlot (vertrokken naar Unitas)

Naoufal Bannis (werd gehuurd van Feyenoord)

Bernardo Silva (werd gehuurd van Jong Feyenoord)

Ahmadou Dia (werd gehuurd van Marseille)

Adnan Ugur (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Özgün Aktas (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Veron Parkes (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Richie Musaba (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Thomas Poll (werd gehuurd van FC Groningen)

Robin Polley (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Dehninio Muringen (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Nelson Amadin (transfervrij)

Jaron Vicario (transfervrij)

Julius Bliek (transfervrij)

FC Eindhoven

Nieuw

Enrico Hernández (gehuurd van Vitesse)

Koen Oostenbrink (afkomstig van Jong PSV, contract op amateurbasis)

Jasper Dahlhaus (afkomstig van Jong Willem II, contract tot 2023)*

Nigel Bertrams (afkomstig van PEC Zwolle, contract tot 2022)**

Brian De Keersmaecker (afkomstig van Beerschot, contract tot 2023)***

*speler werd afgelopen seizoen al gehuurd

**optie voor nog een jaar

***optie voor nog een jaar; speler werd afgelopen seizoen al gehuurd

Weg

Iker Pozo (werd gehuurd van Manchester City)

Hugo Botermans (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Lorenzo van Kleef (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Jorn Vancamp (werd gehuurd van Beerschot)

Jacky Donkor (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Bart Biemans (vertrokken naar FC Wezel Sport)

Ruud Swinkels (transfervrij)

Zé Pedro (transfervrij)

Jason Bourdouxhe (transfervrij)

Dico Jap Tjong (transfervrij)

Alef João (transfervrij)

Flor Van Den Eynden (transfervrij)

Thom Jonkerman (transfervrij)

Collin Seedorf (transfervrij)

FC Emmen

Nieuw

Mitch Apau (afkomstig van Patro Eisden, contract tot 2022)*

Rui Mendes (afkomstig van Hoffenheim II, contract tot 2023)*

Arnaud Luzayadio (afkomstig van US Orléans, contract tot 2022)*

Azzeddine Toufiqui (afkomstig van SM Caen, contract tot 2022)*

Lorenzo Burnet (afkomstig van HB Koge, contract tot 2022)

Jasin-Amin Assehnoun (afkomstig van FC Lahti, contract tot 2022)*

Indy Groothuizen (afkomstig van Velje Boldklub, contract tot 2022)*

Jeredy Hilterman (afkomstig van Jong FC Utrecht, contract tot 2023)*

Teun Bijleveld (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot 2023)

Jeff Hardeveld (afkomstig van Heracles Almelo, contract tot 2023)*

Michael Brouwer (gehuurd van Heracles Almelo)

Leonel Miguel (afkomstig van FC Groningen, contract tot 2022)*

Peter van Ooijen (afkomstig van KFC Uerdingen, contract tot 2022)*

Jeroen Veldmate (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot 2022)

Oussama El Azzouzi (afkomstig van FC Groningen, contract tot 2022)*

*optie voor nog een seizoen

Weg

Didier La Torre (transfervrij)

Sergio Peña (vertrokken naar Malmö)

Sekou Sidibe (vertrokken naar FCU Craiova)

Robin Jalving (vertrokken naar Heracles Almelo)

Marko Kolar (vertrokken naar Wisla Plock)

Caner Cavlan (vertrokken naar Bandirmaspor)

Nikolai Laursen (vertrokken naar Heracles Almelo)

Michael de Leeuw (vertrokken naar FC Groningen)

Simon Tibbling (vertrokken naar Randers FC)

Kerim Frei (vertrokken naar Fatih Karagümrük)

Michael Verrips (werd gehuurd van Sheffield United)

Denis Granecny (werd gehuurd van Banik Ostrava)

Jean-Pierre Rhyner (werd gehuurd van FC Cádiz)

Luka Adzic (werd gehuurd van Anderlecht)

Dennis Telgenkamp (einde carrière)

Ricardo van Rhijn (transfervrij)

Paul Gladon (transfervrij)

Keziah Veendorp (transfervrij)

Nick Bakker (transfervrij)

Hilal Ben Moussa (transfervrij)

Ferhat Görgülü (transfervrij)

Robbert de Vos (transfervrij)

Stefan van der Lei (transfervrij)

Felix Wiedwald (transfervrij)

Robert Mühren werd afgelopen seizoen met 38 goals topscorer en beste speler van de Keuken Kampioen Divisie. Hij kon met SC Cambuur naar de Eredivisie, maar keerde liever terug bij de club waar het voor hem allemaal begon: FC Volendam.

FC Volendam

Nieuw

Filip Stankovic (gehuurd van Internazionale)

Damon Mirani (afkomstig van Almere City FC, contract tot 2023)*

Daryl van Mieghem (afkomstig van De Graafschap, contract tot 2023)*

Robert Mühren (afkomstig van Zulte Waregem, contract tot 2024)**

Achraf Douiri (afkomstig van IJsselmeervogels, contract tot 2022)*

*optie voor nog een seizoen

**Werd vorig seizoen verhuurd aan SC Cambuur

Weg

Joey Roggeveen (vertrokken naar Jong Ajax)

Jip Molenaar (vertrokken naar Telstar)

Darryl Bäly (vertrokken naar OFC Oostzaan)

Marco Tol (vertrokken naar SC Cambuur)

Francesco Antonucci (werd gehuurd van Feyenoord)

Samuele Mulattieri (werd gehuurd van Internazionale)

Giannis Iatroudis (werd gehuurd van AEK Athene)

Zakaria El Azzouzi (transfervrij)

Mohamed Betti (transfervrij)

Helmond Sport

Nieuw

Ahmed Azmi (afkomstig van Jong FC Utrecht, contract op amateurbasis)

Mike Havekotte (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2023)*

Keyennu Lont (afkomstig van Jong Feyenoord, contract tot 2022)*

Paul Fosu-Mensah (was clubloos, contract tot 2022)*

Jellert Van Landschoot (afkomstig van Lierse Kempenzonen, contract tot 2023)

Maxime De Bie (gehuurd van KV Mechelen)

Gaétan Bosiers (gehuurd van KV Mechelen)

Jelle Goselink (afkomstig van Almere City FC, contract tot 2023)

Bryan van Hove (afkomstig van Jong Roda JC, contract op amateurbasis)

Jarno Lion (gehuurd van KV Mechelen)

Ilias Breugelmans (gehuurd van KV Mechelen)

Jules Houttequiet (gehuurd van KV Mechelen)

Jessy Hendrikx (afkomstig van jong VVV-Venlo, contract op amateurbasis)

Robin van der Meer (afkomstig van Excelsior, contract tot 2023)

Arno van Keilegom (afkomstig van KV Mechelen, contract tot 2024)**

Dylan Seys (afkomstig van Excelsior, contract tot 2023)**

*optie voor nog een seizoen

**speler werd het afgelopen seizoen al gehuurd

Weg

Karim Loukili (vertrokken naar Riga FC)

Orhan Dzepar (vertrokken naar MVV Maastricht)

Lance Duijvestijn (vertrokken naar Almere City FC)

Guus Joppen (vertrokken naar Roda JC Kerkrade)

Stijn van Gassel (vertrokken naar Excelsior)

Juul Respen (vertrokken naar EVV Echt)

Kay van de Vorst (vertrokken naar SV Oss '20)

Alec van Hoorenbeeck (werd gehuurd van KV Mechelen)

Aaron Bastiaans (werd gehuurd van VVV-Venlo)

Jessy Hendrikx (werd gehuurd van VVV-Venlo)

Joël Roeffen (werd gehuurd van VVV-Venlo)

Ramon de Wilde (werd gehuurd van VVV-Venlo)

Jeff Stans (transfervrij)

Rowen Koot (transfervrij)

Quinten Timber gaat zijn tweelingbroer Jurriën niet achterna bij Ajax. Hij heeft deze zomer een meerjarig contract getekend bij FC Utrecht.

Jong Ajax

Nieuw

Joey Roggeveen (afkomstig van FC Volendam, contract tot 2022)

Jay Gorter (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot 2025)

Victor Jensen (werd verhuurd aan FC Nordsjaelland)

Charlie Setford (doorgeschoven van Ajax O18)

Rio Hillen (doorgeschoven van Ajax O18)

Gibson Yah (doorgeschoven van Ajax O18)

Kristian Hlynsson (doorgeschoven van Ajax O18)

Julius Dirksen (doorgeschoven van Ajax O18)

Amourricho van Axel Dongen (doorgeschoven van Ajax O18)

Weg

Alex Méndez (vertrokken naar FC Vizela)

Dominik Kotarski (verhuurd aan HNK Gorica)

Quinten Timber (vertrokken naar FC Utrecht)

Daan Reiziger (vertrokken naar Vitesse)

Neraysho Kasanwirjo (vertrokken naar FC Groningen)

Jong AZ

Nieuw

Vasilios Pavlidis (afkomstig van Schalke 04, contract tot 2023)*

Ricuenio Kewal (doorgeschoven van AZ O18)

Finn Stam (doorgeschoven van AZ O18)

Jurre van Aken (doorgeschoven van AZ O18)

Misha Engel (doorgeschoven van AZ O18)

Damienus Reverson (doorgeschoven van AZ O18)

*optie voor nog twee seizoenen

Weg

Emir Biberoglu (vertrokken naar FC Dordrecht)

Elber Evora (vertrokken naar AEL Limassol)

Tijmen Wildeboer (vertrokken naar Jong Almere City)

André Krul (vertrokken naar VV Katwijk)

Maxim Gullit (doorgeschoven naar AZ 1)

Jelle Duin (doorgeschoven naar AZ 1)

Beau Reus (doorgeschoven naar AZ 1)

Peer Koopmeiners (doorgeschoven naar AZ 1)

Des Kunst (vertrokken naar Varbergs)

Jong FC Utrecht

Nieuw

Ayman Sellouf (afkomstig van NEC, contract tot 2023)*

Julliani Eersteling (afkomstig van Go Ahead Eagles, contract tot 2023)**

Dylan Timber (afkomstig van Sparta Nijkerk, contract tot 2023)

Joshua Mukeh (doorgeschoven vanuit FC Utrecht Onder-18)

Bagus Kahfi (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O18)

Kjeld van den Hoek (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O18)

Imanuel Bonsu (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O18)

Mees Rijks (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O18)

Yuya Ikeshita (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O18)

Juruël Bernadina (doorgeschoven vanuit FC Utrecht O18)

*optie voor nog een seizoen

*optie voor nog twee seizoenen

Weg

Ahmed Azmi (vertrokken naar Helmond Sport)

Mark Pabai (vertrokken naar PEC Zwolle)

Jeredy Hilterman (vertrokken naar FC Emmen)

Tommy van Butselaar (vertrokken naar Jong Willem II)

Özcan Yasar (vertrokken naar Jong NAC Breda)

Tim Pieters (vertrokken naar USV Hercules)

Héritier Deyonge (werd gehuurd van Olympique Lyon)

Giovanni de la Vega (transfervrij)

Niciano Grootfaam (vertrokken naar Jong Almere City)

Yassin Nasser (transfervrij)

Ruud van Nistelrooij is komend seizoen de nieuwe trainer van Jong PSV, waar hij Peter Uneken opvolgt.

Jong PSV

Nieuw

Kjell Peersman (doorgeschoven vanuit PSV O18)

Tyrick Bodak (doorgeschoven vanuit PSV O18)

Aron van Lare (doorgeschoven vanuit PSV O18)

Jenson Seelt (doorgeschoven vanuit PSV O18)

Mohamed Nassoh (doorgeschoven vanuit PSV O18)

Weg

Justin de Haas (vertrokken naar Lokomotiva Zagreb)*

Rico Zeegers (vertrokken naar MVV Maastricht)*

Kristófer Kristinsson (werd gehuurd van Grenoble)

Richard Ledezma (doorgeschoven naar PSV I)

Dante Rigo (doorgeschoven naar PSV I)

Andrew Mendonca (transfervrij)

Robin Schoonbrood (transfervrij)

Mark Spenkelink (transfervrij)

Gregory Kuisch (transfervrij)

Kyan van Dorp (transfervrij)

Koen Oostenbrink (vertrokken naar FC Eindhoven)

*speler werd afgelopen seizoen al verhuurd

MVV Maastricht

Nieuw

Leroy Labylle (afkomstig van RFC Seraing, contract tot 2023)*

Mitchel Keulen (afkomstig van Roda JC Kerkrade, contract tot 2022)

Marciano Aziz (gehuurd van KAS Eupen)

Simon Libert (gehuurd van KAS Eupen)

Romain Matthys (gehuurd van KAS Eupen)

Lucas Kalala (gehuurd van Standard Luik)

Allan Delferriere (gehuurd van Standard Luik)

Mitchy-Yorham Ntelo (gehuurd van Standard Luik)

Thijmen Nijhuis (gehuurd van FC Utrecht)

Orhan Dzepar (afkomstig van Helmond Sport, contract tot 2023)*

Rico Zeegers (afkomstig van Jong PSV, contract tot 2023)**

Sven Blummel (afkomstig van De Graafschap, contract tot 2023)**

*optie voor nog een seizoen

**speler werd afgelopen seizoen al gehuurd

Weg

Lars van Meurs (vertrokken naar TOP Oss)

Koen Kostons (vertrokken naar Dalkurd)

Manuel Angiulli (vertrokken naar Moeskroen)

Luc Mares (vertrokken naar IK Start)

Jerome Deom (vertrokken naar KAS Eupen)

Joy-Lance Mickels (vertrokken naar Sabah FK)

Arne Naudts (vertrokken naar Patro Eisden)

Thibaut van Acker (vertrokken naar Lierse Kempenzonen)

Thibaut Rausin (vertrokken naar RRC Hamoir)

Mike Havekotte (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Timo Stavitski (werd gehuurd van SM Caen)

Djibril Dianessy (werd gehuurd van Fortuna Sittard)

Shermar Martina (transfervrij)

Brem Soumaoro (transfervrij)

Raoul Last (transfervrij)

Oussama Zamouri (transfervrij)

Gaston Salasiwa (transfervrij)

Ralf Seuntjens verdedigt komend seizoen de clubkleuren van NAC Breda.

NAC Breda

Nieuw

Odysseus Velanas (afkomstig van FC Utrecht, contract tot 2022)*

Danny Bakker (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2023)*

Ralf Seuntjens (afkomstig van De Graafschap, contract tot 2023)

*optie voor nog een seizoen

Weg

Lex Immers (vertrokken naar SVV Scheveningen)

Sydney van Hooijdonk (vertrokken naar Bologna)

Marwin Reuvers (vertrokken naar RBC Roosendaal)

Lewis Fiorini (werd gehuurd van Manchester City)

Ramon Hendriks (werd gehuurd van Feyenoord)

Marouan Azarkan (werd gehuurd van Feyenoord)

Nick Venema (werd gehuurd van FC Utrecht)

Anouar Kali (transfervrij)

Mounir El Allouchi (transfervrij)

Chiel Kramer (transfervrij)

Anco Jansen (transfervrij)

Darren Maatsen (transfervrij)

Roda JC Kerkrade

Nieuw

Dylan Vente (afkomstig van Feyenoord, contract tot 2023)*

Florian Mayer (afkomstig van Borussia Mönchengladbach, contract tot 2023)

Denzel Jubitana (was transfervrij, contract tot 2022)**

Rody de Boer (afkomstig van AZ, contract tot 2024)

Guus Joppen (afkomstig van Helmond Sport, contract tot 2023)

Mart Remans (werd verhuurd aan TOP Oss)

*werd afgelopen seizoen al gehuurd; optie voor nog een jaar contract

**optie voor nog een seizoen

Weg

Thijmen Goppel (vertrokken naar Wehen Wiesbaden)

Livio Milts (vertrokken naar FC Urartu)*

Jan Hoekstra (werd gehuurd van FC Groningen)

Dylan Vente (werd gehuurd van Feyenoord)

Stan van Dijck (werd gehuurd van VVV-Venlo)

Danny bakker (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Michalis Ioannou (werd gehuurd van Anorthosis)

Miguel Santos (werd gehuurd van Astra Giurgiu)

Erik Falkenburg (transfervrij)

Kees Luijckx (transfervrij)

Roland Alberg (transfervrij)

Youri Roulaux (wordt keeperstrainer bij jeugd PSV)

Mitchel Keulen (vertrokken naar MVV Maastricht)

Pepijn Schlösser (transfervrij)

Ali Messaoud (transfervrij)

* speler werd afgelopen seizoen al verhuurd aan TOP Oss.

Telstar

Nieuw

Jip Molenaar (afkomstig van FC Volendam, contractduur onbekend)

Ronald Koeman junior (afkomstig van TOP Oss, contractduur onbekend)

Anwar Bensabouh (afkomstig van Almere City FC, contractduur onbekend)

Delvechio Blackson (afkomstig van Almere City FC, contractduur onbekend)

Rein Smit (afkomstig van sc Heerenveen, contractduur onbekend)

Weg

Redouan El Yaakoubi (vertrokken naar Excelsior)

Ilias Bronkhorst (vertrokken naar NEC)

Frank Korpershoek (einde loopbaan)

Jasper Schendelaar (werd gehuurd van AZ)

Ozan Kökcü (werd gehuurd van Sabah FK)

Daniel Adshead (werd gehuurd van Norwich City)

Farouq Limouri (werd gehuurd van Jong Sparta Rotterdam)

Anass Najah (transfervrij)

Kick Groot (transfervrij)

TOP Oss

Nieuw

Kay Tejan (afkomstig van Quick Boys, contractduur onbekend)

Ilounga Pata (afkomstig van Huddersfield, contractduur onbekend)

Jearl Margaritha (afkomstig van Almere City FC, contractduur onbekend)

Lars van Meurs (afkomstig van MVV Maastricht, contractduur onbekend)

Stephen Buyl (afkomstig van Lokeren, contract tot 2023)

Mees Gootjes (afkomstig van SC Cambuur, contractduur onbekend)

Nicolas Abdat (afkomstig van Go Ahead Eagles, contractduur onbekend)

Norbert Alblas (afkomstig van NEC (contractduur onbekend)

Tijjani Noslin (afkomstig van DHSC Utrecht, contractduur onbekend)

Sekou Sylla (afkomstig van Excelsior Maassluis, contractduur onbekend)

Weg

Tim Hölscher (vertrokken naar FC Dordrecht)

Ronald Koeman junior (vertrokken naar Telstar)

Ruben Roosken (vertrokken naar Heracles Almelo)

Lars Hutten (vertrokken naar Kozakken Boys)

Sjoerd Overgoor (vertrokken naar HSC ‘21)

Philippe Rommens (vertrokken naar Go Ahead Eagles)

Olivier Rommens (vertrokken naar Suduva)

Evan Rottier (werd gehuurd van ADO Den Haag)

Dennis van der Heijden (werd gehuurd van Carpi)

Jordy Rondeel (werd gehuurd van De Graafschap)

Mart Remans (werd gehuurd van Roda JC Kerkrade)

Lion Kalentjev (werd gehuurd van Jong NEC)

Brian Vogelzang (werd gehuurd van Jong NEC)

Cas Peters (transfervrij)

Bo Geens (vertrokken naar Excelsior)

VVV-Venlo

Nieuw

Calle Johansson (afkomstig van Östers IF, contract tot 2023)*

Mitchell van Rooijen (afkomstig van FC Utrecht, contract tot 2023)*

Joeri Schroijen (afkomstig van AO Xanthi, contract tot 2023)*

Yannick Leliendal (afkomstig van KRC Genk, contract tot 2023)*

Lukás Zima (afkomstig van Genoa, contract tot 2023)

Kees de Boer (afkomstig van ADO Den Haag, contract tot 2023)*

Sven Braken (afkomstig van Livorno, contract tot 2023)

Brian Koglin (afkomstig van 1. FC Magdeburg, contract tot 2023)

Aaron Bastiaans (werd verhuurd aan Helmond Sport)

Stan van Dijck (werd verhuurd aan Roda JC Kerkrade)

*optie voor nog een seizoen

Weg

Roy Gelmi (vertrokken naar naar FC Winterthur)

Vito van Crooij (vertrokken naar Sparta Rotterdam)

Thorsten Kirschbaum (vertrokken naar Jahn Regensburg)

Zinédine Machach (werd gehuurd van Napoli)

Christos Donis (werd gehuurd van Ascoli)

Leon Guwara (werd gehuurd van FC Utrecht)

Anastasios Donis (werd gehuurd van Stade Reims)

Meritan Shabani (werd gehuurd van Wolverhampton Wanderers)

Joshua John (transfervrij)

Arjan Swinkels (transfervrij)

Torino Hunte (transfervrij)

Jafar Arias (transfervrij)

Lukas Schmitz (transfervrij)

Christian Kum (transfervrij)

Nezar S’rifi (transfervrij)

Steffen Schäfer (transfervrij)

De redactie van Voetbalzone houdt dit overzicht nauwgezet bij. Ontbreekt er een transfer? Laat het hieronder weten in de reacties of stuur een mailtje naar de redactie: [email protected]