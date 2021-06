Sang-Chul Yoo, All-Star van het WK 2002, overleden op 49-jarige leeftijd

Maandag, 7 juni 2021 om 15:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:03

Voormalig Zuid-Koreaans international Sang-Chul Yoo is op 49-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker, zo meldt persbureau Yonhap. Yoo speelde tussen 1994 en 2005 liefst 124 interlands voor Zuid-Korea en wordt gezien als een van de beste middenvelders die het land ooit voortbracht.

Slechts vier spelers kwamen vaker uit voor de Zuid-Koreaanse ploeg dan Yoo. De voormalig middenvelder werd geselecteerd voor de WK's van 1998 en 2002 en kwam in beide toernooien tot scoren: in 1998 in de groepsfase tegen België (1-1) en in 2002 in de groepsfase tegen Polen (2-0). In 1998 stond hij ook op het veld tijdens de 5-0 nederlaag tegen Nederland in de poule; het Aziatische land eindigde met één punt onderaan in de groep.

Desondanks viel Yoo in de groepsfase op met zijn sterke spel. Hij kreeg een stageperiode bij Barcelona aangeboden in 1998, maar zijn club Ulsan Hyundai had al een akkoord bereikt over zijn transfer naar het Japanse Yokohama F. Marinos, waardoor Yoo niet naar Europa trok. Hij zou in zijn carrière nog tweemaal onder contract komen te staan bij Ulsan Hyundai en speelde verder voor Kashiwa Reysol en opnieuw een periode voor Yokohama F. Marinos.

Het WK 2002 verliep een stuk succesvoller voor Zuid-Korea en voor Yoo in het bijzonder. Onder leiding van Guus Hiddink werd Zuid-Korea vierde op het toernooi dat deels in eigen land werd gespeeld. Yoo was een van de twee vertegenwoordigers van Zuid-Korea in het All-Star Team dat na het WK werd samengesteld. De middenvelder, die na zijn carrière onthulde dat hij blind was aan één oog, kreeg in november 2019 de diagnose van alvleesklierkanker.