Gertjan Verbeek: ‘Het is twee weken niet gelekt, dat zegt eigenlijk ook al iets’

Maandag, 7 juni 2021 om 15:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:06

Gertjan Verbeek heeft een uitgebreide toelichting gegeven op zijn keuze om aan de slag te gaan bij Almere City FC. De nummer vier van het afgelopen seizoen in de Keuken Kampioen Divisie verraste maandag door de aanstelling van de trainer aan te kondigen: Verbeek tekent voor twee seizoenen en is de opvolger van de enkele maanden geleden ontslagen Ole Tobiasen.

Het is de eerste klus als trainer voor Verbeek sinds zijn vertrek bij Adelaide United in april 2020. "Mijn interesse is gewekt in de gesprekken die ik de afgelopen twee weken heb gevoerd", verklaart Verbeek in gesprek met Omroep Flevoland. "Het is eigenlijk al een goed begin dat het helemaal niet is uitgelekt in die twee weken. Dat zegt ook wat over de mensen met wie je gesproken hebt en over de mensen die het wel wisten. Dat stemt tot tevredenheid. Ik pas wel aardig binnen kernwaarden van de club: jong, eigenwijs en ambitieus."

Verbeek krijgt vervolgens de vraag of hij met zijn 58 jaar inderdaad nog jong is. “Van geest zeker. Eigenwijs ben ik zeker. Ik heb een heel eigen wijze van denken en doen. Ambitieus ben ik ook nog steeds. Ik sta niet meer aan het begin van mijn carrière, maar ben nog wel ambitieus om een club te helpen met de kennis en kunde die ik heb opgedaan." De grootste ambitie van de club is om te promoveren naar de Eredivisie. Wordt Verbeek de man die daarvoor gaat zorgen? “Je kunt dat nooit van tevoren inschatten, maar ik weet wel dat de club ieder jaar progressie heeft gemaakt. Daar moet iets goed gaan."

Almere werkte tussen 2016 en 2021 aan een vijfjarenplan: men hoopte uit te groeien tot een Eredivisie-waardige club. Die missie is nog niet volbracht, maar algemeen directeur John Bes en technisch manager Teun Jacobs hebben Verbeek wel verteld over het ‘wel en wee’ van de club in de afgelopen vijf jaar. “Dat heeft mijn interesse gewekt. Ik heb me er wat meer in verdiept en ik denk dat er veel omstandigheden in het voordeel zijn van Almere City. Het is een van de clubs die het niet alleen roept, maar het ook waarmaakt.”

Verbeek heeft nog geen concrete plannen om zijn eigen assistenten mee te nemen. Hij wil eerst in gesprek met de technische staf. "Er is een mogelijkheid om mijn staf aan te vullen als ik denk dat dat nodig zou zijn, maar ik wil eerst aan het werk gaan en kijken hoe het werkt. Je kunt in gesprekken met de desbetreffende mensen ook overtuigd raken van hun kwaliteiten. Op dit moment heb ik alleen met Teun en John gesproken." Verbeek geeft tot slot aan dat hij vermoedelijk zijn werk als analist voor ESPN kan blijven uitvoeren, mits hij niet betrokken is bij wedstrijden uit de Keuken Kampioen Divisie.