Fledderus zorgt voor frustratie in Groningen: ‘Zeer teleurstellend’

Maandag, 7 juni 2021 om 14:15 • Rian Rosendaal

Adrie Poldervaart is niet blij met technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen. De Graafschap wil de assistent van hoofdcoach Danny Buijs dolgraag binnenhalen als opvolger van de onlangs ontslagen mee, maar de 'td' van de Trots van het Noorden wil Poldervaart niet zomaar laten gaan. Fledderus wil de absolute hoofdprijs voor Poldervaart, die wordt gezien als een heel belangrijk onderdeel van de technische leiding in Groningen.

"Dat ik deze kans krijg straalt in mijn ogen positief af op FC Groningen, alleen heb ik nu het gevoel dat mij dat ontnomen wordt", laat de teleurgestelde Poldervaart maandag weten in een reactie aan Voetbal International. Waar de assistent-coach wél blij mee is zijn de vele positieve reacties van mensen binnen FC Groningen, die hem de overstap naar De Graafschap van harte gunnen. "Die reacties krijg ik mee en doen mij goed. In de afgelopen twee jaar heb ik alles gegeven voor FC Groningen. De wederzijdse waardering is groot en zorgt voor een warme band, van de mensen binnen de club tot de supporters. Het is prettig om te merken dat veel mensen mij deze kans als hoofdtrainer gunnen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Voetbal International heeft De Graafschap een 'maximale financiële handreiking' gedaan om Poldervaart los te weken bij Groningen. De rechterhand van Buijs heeft zelf Fledderus al uitdrukkelijk verzocht om medewerking te verlenen. "Ik begrijp dat Mark-Jan het belang van FC Groningen voor ogen heeft, maar persoonlijk ervaar ik dit als zeer teleurstellend. Dit is een prachtige kans en ik hoop dat die mij niet ontnomen wordt. Dat zou mij zeer frustreren." Poldervaart, wiens contract in Groningen nog een jaar doorloopt, zit dus voorlopig in de wachtkamer.

Voetbal International vroeg maandag ook een reactie aan Fledderus. "Wij snappen dat dit voor Adrie een mooie kans is, maar de compensatie die De Graafschap wil betalen vinden wij niet passend", zo luidt de uitleg van de technisch directeur. "In mijn ogen ligt het probleem dus niet bij FC Groningen, maar bij De Graafschap. Zij zijn in hun zoektocht naar een nieuwe trainer uitgekomen bij een assistent-coach met een doorlopend contract. Dan weet je vooraf dat je er uit moet zien te komen over een compensatie." Fledderus voert twee redenen op om Poldervaart onder de huidige omstandigheden niet te laten gaan. "We verliezen én een uitstekende assistent-trainer én we hebben geen goed budget om ergens anders een andere assistent-trainer vandaan te halen."