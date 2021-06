Onduidelijkheid over wegsturen Partey; Ghanese bond komt met statement

Maandag, 7 juni 2021 om 13:28 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:28

Thomas Partey maakt naar verluidt niet langer deel uit van de wedstrijdselectie van Ghana voor de vriendschappelijke interland tegen Marokko van dinsdag. De middenvelder van Arsenal is volgens Ghana Soccernet door bondscoach Charles Akonnor uit de selectie gezet omdat hij zich twee dagen te laat en zonder geldige reden meldde in het trainingskamp van de Ghanese ploeg.

In het Afrikaanse land worden openlijk vraagtekens gezet bij de houding van Partey, nota bene de reserve-aanvoerder van Ghana. Volgens bovengenoemd medium had de Arsenal-speler weinig zin om aan te sluiten bij de nationale ploeg, ondanks het feit dat hij al in Ghana was om vakantie te vieren na een lang seizoen in Engeland. De formatie van Akonnor treft naast Marokko ook Ivoorkust, dat zaterdag als sparringspartner zal fungeren. Maandagochtend werd de reis ingezet richting de Marokkaanse hoofdstad Rabat.

Volgens Goal echter had Partey juist toestemming gekregen om de vriendschappelijke interlands tegen Marokko en Ivoorkust aan zich voorbij te laten gaan. De Ghanese voetbalbond komt nog deze maandag met een statement omtrent de situatie van de Arsenal-middenvelder, zo klinkt het. Op Instagram was zondag nog te zien dat Partey genoot van zijn vakantie. 'Holiday mood: ON', was het bijschrift bij een foto van de vakantievierende Ghanees. De controleur heeft 28 interlands achter zijn naam.