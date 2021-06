Mido opent via Twitter aanval op Tottenham-preses Daniel Levy

Maandag, 7 juni 2021 om 12:50 • Rian Rosendaal

Mido opent maandag via Twitter frontaal de aanval op Daniel Levy, de voorzitter van Tottenham Hotspur. In de optiek van de oud-aanvaller, tussen 2005 en 2007 actief voor de Noord-Londense club, is de preses van the Spurs bang voor dominante managers. Mido geeft als voorbeeld Mauricio Pochettino, die ondanks het behalen van de Champions League-finale in 2019 enkele maanden later werd ontslagen.

"De supporters van Tottenham zouden beter moeten weten", verzucht Mido op Twitter. "Daniel Levy zal nooit een manager aanstellen die de totale controle over het voetbalgedeelte opeist. Hij houdt niet van veeleisende managers. Dat is ook de reden waarom Poch (Pochettino, red.) werd ontslagen toen hij om aankopen begon te vragen en zijn elftal met Manchester City vergeleek." Mido is bang dat Tottenham er op sportief vlak niet op vooruit is gegaan sinds de verhuizing naar het nieuwe stadion in 2019.

#tottenham fans should know better.. Daniel Levy will never bring any manger in who wants full control of the football decisions will never bring in a demanding manager!! That’s why he sacked Poch when he started to ask for more players when he started to compare his team to city — Mido (@midoahm) June 7, 2021

"Een nieuw stadion bouwen is vooral geweldig voor de eigenaar, die dan meer geld kan genereren. Het heeft echter geen enkele waarde voor de fans", foetert Mido verder. "Fans willen dat hun club de beste spelers ter wereld koopt en de beste manager aanstelt. Tottenham heeft minstens vier aankopen nodig en ook zeker een manager van topklasse." Mido liet vorige week op Twitter al weten dat de eventuele komst van Antonio Conte rampzalig zou zijn voor Tottenham. "Dat zou een heel slecht idee zijn. Een geweldige coach, maar samenwerken met Levy is onmogelijk. Conte zou om de paar weken in de clinch liggen met het bestuur. Succes is alleen mogelijk in een gezonde werkomgeving. Zoiets kan alleen maar giftig zijn voor iedereen binnen de club", aldus de bezorgde Mido.