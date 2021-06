‘Barcelona stelt plan-B op na mislukte poging voor Wijnaldum’

Maandag, 7 juni 2021 om 11:11 • Rian Rosendaal

Barcelona werkt aan een plan-B, nu Georginio Wijnaldum definitief lijkt te hebben gekozen voor Paris Saint-Germain. Volgens AS onderzoekt trainer Ronald Koeman samen met de technische leiding de mogelijkheden om Lorenzo Pellegrini weg te plukken bij AS Roma. De 24-jarige middenvelder ligt in de Italiaanse hoofdstad nog een jaar vast, waardoor Barcelona met een transfersom over de brug dient te komen.

Barcelona is naar verluidt bereid om een of meerdere spelers in de deal met Pellegrini te betrekken, al is nog maar de vraag of José Mourinho bereid is om de middenvelder deze zomer naar Spanje te laten vertrekken. Pellegrini is al enige tijd een vaste waarde op het middenveld van de Romeinen en de international van Italië, met zijn land in voorbereiding op het EK, sloot het seizoen 2020/21 af met 11 doelpunten en 9 assists in 47 wedstrijden. AS voegt overigens toe dat de Roma-middenvelder geen absolute topprioriteit is voor Barcelona en Koeman.

Pellegrini is in de afgelopen tijd door verschillende Engelse media al genoemd als mogelijke vervanger van Wijnaldum bij Liverpool, al is volgens Corriere dello Sport de kans heel klein dat de middenvelder Roma op korte termijn achter zich laat. De Italiaanse krant omschrijft Pellegrini als een 'onmisbare factor' in het elftal dat onder leiding van Mourinho aan het nieuwe seizoen in de Serie A begint. Naar verluidt heeft hij een ontsnappingsclausule van circa dertig miljoen euro in zijn tot 2022 lopende contract staan.

Transferexpert Fabrizio Romano wist zondag te melden dat Wijnaldum PSG definitief verkiest boven Barcelona. Voor Wijnaldum ligt in Parijs een contract klaar tot de zomer van 2024, met een salaris dat twee keer hoger ligt dan dat hij bij Barcelona zou kunnen gaan verdienen, voegt Romano daaraan toe. Barcelona leek lange tijd de beste papieren te hebben om Wijnaldum aan de selectie van Koeman toe te voegen. Er was al een persoonlijk akkoord bereikt over een verbintenis voor drie seizoenen in het Camp Nou en ook de medische keuring was al gepland. PSG mengde zich echter in het gevecht om de handtekening van de Oranje-international en lijkt de slag met Barcelona nu definitief te hebben gewonnen. Volgens Romano zijn de Catalanen niet van plan om Wijnaldum alsnog een verbeterd contractvoorstel te doen.