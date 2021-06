Van Hanegem zet vraagtekens: ‘Hij had beter bij Jong Oranje kunnen zitten’

Maandag, 7 juni 2021 om 08:14 • Daniel Cabot Kerkdijk

Willem van Hanegem vraagt zich af waarom Cody Gakpo bij de EK-selectie van het Nederlands elftal zit. De aanvaller van PSV was een van de verrassingen in de spelersgroep van bondscoach Frank de Boer, maar in de oefeninterlands tegen Schotland (2-2) en Georgië (3-0 winst) kwam hij niet van de tribune af. Jong Oranje had Gakpo beter kunnen gebruiken op het recent afgelopen EK Onder-21 in Hongarije en Slovenië, concludeert Van Hanegem.

Van Hanegem vindt bescheidenheid belangrijk en doelt daarmee vooral op Wout Weghorst, die zondagavond in de basis stond en ook zijn eerste doelpunt als Oranje-international maakte. Dat vierde hij nogal uitbundig, met bijna de tranen in de ogen. “Die maakte een doelpunt en dat was leuk. Maar hij moet ervoor waken dat hij alle aandacht opeist”, benadrukt de Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Niet die van verdedigers, dat is goed. Maar van de camera's.”

“Hij moet niet overdrijven in zijn gedrag. Bescheidenheid is belangrijk.” Toch is dat een eigenschap die ook nadelig kan werken. “Cody Gakpo is bescheiden en hij zit op de tribune. Al twee oefenduels. Dan had hij beter bij Jong Oranje kunnen zitten. Dat had hem vorige week op het EK wel kunnen gebruiken tegen de Duitsers”, doelt hij op de eliminatie door Jong Duitsland (1-2 nederlaag) in de halve finales van het toernooi.

Mike Verweij van De Telegraaf zet maandag ook vraagtekens bij de keuzes van De Boer. “ In plaats van een aai over hun bol vanwege respectievelijk de geringe speeltijd bij Manchester United en het missen van het jeugd-EK, liet hij Donny van de Beek en Cody Gakpo op de tribune plaatsnemen.” De journalist wijst erop dat het het zelfvertrouwen van het tweetal niet ten goede zal komen en het ook ‘niet handig is’. “Met hun tribuneplek maakt De Boer twee controversiële keuzes bij de totstandkoming van zijn definitieve EK-selectie opnieuw voer voor discussie.”