Sergiño Dest pakt hoofdprijs met Verenigde Staten na zinderende finale

Maandag, 7 juni 2021 om 08:00 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:05

De Verenigde Staten hebben zondagavond lokale tijd de eerste editie van de CONCACAF Nations League gewonnen. Het team van bondscoach Gregg Berhalter was na een noodzakelijke verlenging met 3-2 te sterk voor Mexico. Bij El Tri was ex-PSV’er Andrés Guardado de grote schlemiel. Hij miste in de extra tijd van de verlenging een strafschop, waarna Team USA de Nations League won.

Bijna 40.000 toeschouwers zagen een spectaculaire finale in Denver, waar Jesús Corona na een minuut spelen al profiteerde van een fout in de Amerikaanse defensie. Na nog geen half uur spelen poetste Giovanni Reyna de achterstand weg: 1-1. Mexico nam elf minuten voor tijd wederom de leiding, via Diego Lainéz, maar de vreugde was van korte duur. Weston McKennie dwong drie minuten later een verlenging af.

Christian Pulisic maakte in de 114e minuut uit een strafschop het winnende doelpunt. Dat was een doorslaggevende treffer, daar doelman Ethan Horváth, na 69 minuten in de ploeg gekomen voor de geblesseerd uitgevallen Zack Steffen, in de extra tijd de elfmetertrap van Guardado keerde.

Bij de Verenigde Staten werd Sergiño Dest na een uur gewisseld voor Timothy Weah. Edson Álvarez ging bij Mexico in de slotfase van de verlenging naar de kant. Met Héctor Moreno en Hirving Lozano stonden naast Guardado drie ex-spelers van PSV in de basis.